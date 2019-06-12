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РИА Новости

В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны

02:52
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© Fotolia / carlesВид на столицу Никарагуа. Архивное фото
Вид на столицу Никарагуа. Архивное фото
© Fotolia / carles
Вид на столицу Никарагуа. Архивное фото
МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа разрешила во вторник войскам других государств, в том числе России и США, находиться на своей территории с гуманитарными целями.
Как сообщает портал La Voz del Sandinismo, разрешение касается кораблей, самолетов и военного персонала, которые могут находиться в стране с гуманитарными и тренировочными целями и в целях сотрудничества во второй половине 2019 года.
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НикарагуаРоссияСШАВ мире
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