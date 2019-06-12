В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны

МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа разрешила во вторник войскам других государств, в том числе России и США, находиться на своей территории с гуманитарными целями.
Как сообщает портал La Voz del Sandinismo, разрешение касается кораблей, самолетов и военного персонала, которые могут находиться в стране с гуманитарными и тренировочными целями и в целях сотрудничества во второй половине 2019 года.
К числу таких стран, помимо России и США, относятся, Мексика, Куба, Сальвадор, Гватемала, Гондурас и ряд других.