IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику

МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Мексиканская IEnova и TC Energy (ранее TransCanada) объявили о завершении строительства морского газопровода из американского Техаса к восточному побережью Мексики, который позволит на 40% увеличить мощности по импорту газа латиноамериканской страны, говорится в совместном заявлении компаний.

Трубопровод протяженностью 772 километра проходит от окрестностей города Браунсвилл в Техасе до мексиканской Альтамиры, а затем до Тукспана на побережье Мексиканского залива.

Мощность трубопровода - 2,6 миллиарда кубических футов газа в день, инвестиции в проект оцениваются в 2,5 миллиарда долларов.

"Мексика выигрывает благодаря своему географическому положению, дающему доступ к одним из самым низких цен на газ в мире", - заявил президент TC Energía Роберт Джонс, отметив, что газопровод также сможет обеспечить топливом центральную и южную части страны, благодаря соединению с другими линиями.

TC Energy, ранее носившая название TransCanada, является оператором сети газопроводов в Северной Америке общей протяженностью более 92 тысяч километров, нефте- и нефтепродуктопроводов - длиной почти 5 тысяч километров, также занимается хранением углеводородов и владеет энергогенерирующими мощностями в Канаде и США.