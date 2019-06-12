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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки

02:28
19543
© SANACирийские средства ПВО отражают удар израильской армии
Cирийские средства ПВО отражают удар израильской армии
© SANA
Cирийские средства ПВО отражают удар израильской армии. Архивное фото
ДАМАСК, 12 июн — РИА Новости. Сирийское гостелевидение сообщает, что ПВО страны в южной провинции Дераа отразила в ночь на среду ракетную атаку Израиля, сбив несколько ракет.
По данным канала Ikhbariya, израильские ракеты атаковали холм Телль аль-Хара.
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Еще один сирийский госканал Syria TV сообщает, что после атаки Израиль начал создавать помехи сирийским радарам.
"Израиль после своей ракетной атаки начал "электронную войну": сирийские радары подверглись помехам", — передает корреспондент.
Сообщается, что нанесен лишь материальный ущерб.
В небе над некоторыми районами Дамаска были слышны взрывы от работы ПВО.

Израильские удары

Ранее израильские военные неоднократно наносили удары по сирийским объектам. Дамаск объясняет такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.
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1856343917
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Война в СирииСирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Сейчас начнутся крики что это Сирия напала и израиль бил в ответ...
12 июня, 02:42
Защитник РУси
45000476
Пытались и многократно. Но на всё - в любых границах - следовало "Нет!", и последовало нападение арабов - первое 15 мая 1948. Были и предложения в 1967 - вернуть Голаны в обмен на мир и признание - не Израиля, а хотя бы его права на существование. Опять "Нет!" И состояние войны между Сирией и Израилем до сих пор, так что удары вполне легитимны. А Египет и Иордания - любят они Израиль или нет - не боятся ни самолетов, ни ракет израильских. Потому что пошли на мир - 40 и 25 лет назад. Нет территориальных проблем, есть торговля, туризм. Асад старший не захотел, а младший теперь иранцев близко подпустил, о чём его предупреждали. Ну нет так нет. А с Голанами сегодня уже поздно. В 1981, потеряв надежду договориться, Израиль их аннексировал и развивает, в отличие от прежних "хозяев", и нам на зависть.
12 июня, 09:38
lleodal53
3900018
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