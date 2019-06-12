В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки

ДАМАСК, 12 июн — РИА Новости. Сирийское гостелевидение сообщает, что ПВО страны в южной провинции Дераа отразила в ночь на среду ракетную атаку Израиля, сбив несколько ракет.
По данным канала Ikhbariya, израильские ракеты атаковали холм Телль аль-Хара.
Еще один сирийский госканал Syria TV сообщает, что после атаки Израиль начал создавать помехи сирийским радарам.
"Израиль после своей ракетной атаки начал "электронную войну": сирийские радары подверглись помехам", — передает корреспондент.
Сообщается, что нанесен лишь материальный ущерб.
В небе над некоторыми районами Дамаска были слышны взрывы от работы ПВО.
Израильские удары
Ранее израильские военные неоднократно наносили удары по сирийским объектам. Дамаск объясняет такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.