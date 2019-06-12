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РИА Новости
Ситуация в Судане

ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане

02:23
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ДОХА, 12 июн - РИА Новости. ОАЭ поддерживают отношения с переходным военным советом Судана и представителями оппозиции, чтобы посодействовать мирной передаче власти в стране, заявил госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.
"ОАЭ продолжают поддерживать связь со всеми представителями суданской оппозиции и переходным военным советом, чтобы, используя нашу хорошую репутацию, авторитет, внести вклад в мирную передачу власти и сохранение институтов в братском Судане, который, несомненно, переживает чувствительные времена после многих лет диктатуры (Омара) аль-Башира", - написал Гаргаш в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
По его словам, ОАЭ хотят постоянно участвовать в развитии и стабилизации обстановки в Судане.
В конце мая глава военного совета Судана Абдел Фаттах аль-Бурхан посетил ОАЭ, где провел переговоры с руководством страны.
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Обстановка в столице и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала 9 июня, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам. Ряд суданских оппозиционеров заявили, что военные решились на разгон демонстрантов после получения поддержки от ОАЭ и Саудовской Аравии.
Военные свою вину не признают, но объявили о проведении расследования и уже задержали нескольких военнослужащих, участвовавших в событиях 3 июня. В то же время переходный военсовет обвиняет оппозицию в лице "Сил за свободу и перемены" в ухудшении ситуации в области безопасности. По мнению армии, блокирование дорог, установка незаконных КПП, к которым прибегают вдохновляемые оппозицией демонстранты, противоречат международному праву и являются не политической деятельностью, а преступлением и посягательством на свободу граждан.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Ситуация в СуданеМухаммад Анвар ГаргашСуданОАЭВ мире
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