ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане

ДОХА, 12 июн - РИА Новости. ОАЭ поддерживают отношения с переходным военным советом Судана и представителями оппозиции, чтобы посодействовать мирной передаче власти в стране, заявил госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

"ОАЭ продолжают поддерживать связь со всеми представителями суданской оппозиции и переходным военным советом, чтобы, используя нашу хорошую репутацию, авторитет, внести вклад в мирную передачу власти и сохранение институтов в братском Судане, который, несомненно, переживает чувствительные времена после многих лет диктатуры (Омара) аль-Башира", - написал Гаргаш в своем микроблоге в социальной сети Twitter

По его словам, ОАЭ хотят постоянно участвовать в развитии и стабилизации обстановки в Судане.

В конце мая глава военного совета Судана Абдел Фаттах аль-Бурхан посетил ОАЭ, где провел переговоры с руководством страны.

Обстановка в столице и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала 9 июня, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам. Ряд суданских оппозиционеров заявили, что военные решились на разгон демонстрантов после получения поддержки от ОАЭ и Саудовской Аравии.

Военные свою вину не признают, но объявили о проведении расследования и уже задержали нескольких военнослужащих, участвовавших в событиях 3 июня. В то же время переходный военсовет обвиняет оппозицию в лице "Сил за свободу и перемены" в ухудшении ситуации в области безопасности. По мнению армии, блокирование дорог, установка незаконных КПП, к которым прибегают вдохновляемые оппозицией демонстранты, противоречат международному праву и являются не политической деятельностью, а преступлением и посягательством на свободу граждан.