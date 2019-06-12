Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров в интервью Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не боится уголовного преследования.

Как отмечает RT, Щиров — один из отстраненных от работы из-за дела Ивана Голунова, именно он дал разрешение своим подчиненным на разработку и задержание журналиста.

Однако, по словам полковника, он "ничего такого не делал и не нарушал закон". Щиров также подчеркнул, что уверен в своих сотрудниках, и считает, что они не нарушали закон при задержании Голунова.

Он добавил, что с делом Голунова "все просто", хотя оно и развивается в "непонятном ключе", тем не менее все нестыковки прояснятся позднее в официальном комментарии, а в случае необходимости он готов и сам обо всем рассказать.

"То, что происходит вокруг него (Голунова. — Прим. ред.), мне неясно. Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это все непонятно. <...> Представляете, я сейчас сижу на работе и меня проверяют все, кто только может. Все в очереди стоят, задают вопросы. Смотрят всю подноготную служебной деятельности, а моих родителей на даче сейчас терзают какие-то непонятные журналисты", — сказал Щиров.

Ответы на все вопросы по делу Голунова непременно найдут, поскольку в расследовании задействовано огромное количество сил и "остаться без ответа уже ничто не может", подытожил полковник.

Дело Голунова

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня. Как сообщали правоохранители, при досмотре у корреспондента обнаружили пять свертков с наркотиком мефедроном. В его квартире, как сообщало столичное МВД, также нашли запрещенные вещества. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании журналиста. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили корреспондента. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникло у врачей скорой. По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.