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РИА Новости

Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности

02:05
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не боится уголовного преследования.
Как отмечает RT, Щиров — один из отстраненных от работы из-за дела Ивана Голунова, именно он дал разрешение своим подчиненным на разработку и задержание журналиста.
Однако, по словам полковника, он "ничего такого не делал и не нарушал закон". Щиров также подчеркнул, что уверен в своих сотрудниках, и считает, что они не нарушали закон при задержании Голунова.
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Он добавил, что с делом Голунова "все просто", хотя оно и развивается в "непонятном ключе", тем не менее все нестыковки прояснятся позднее в официальном комментарии, а в случае необходимости он готов и сам обо всем рассказать.

"То, что происходит вокруг него (Голунова. — Прим. ред.), мне неясно. Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это все непонятно. <...> Представляете, я сейчас сижу на работе и меня проверяют все, кто только может. Все в очереди стоят, задают вопросы. Смотрят всю подноготную служебной деятельности, а моих родителей на даче сейчас терзают какие-то непонятные журналисты", — сказал Щиров.

Ответы на все вопросы по делу Голунова непременно найдут, поскольку в расследовании задействовано огромное количество сил и "остаться без ответа уже ничто не может", подытожил полковник.
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Дело Голунова

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня. Как сообщали правоохранители, при досмотре у корреспондента обнаружили пять свертков с наркотиком мефедроном. В его квартире, как сообщало столичное МВД, также нашли запрещенные вещества. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.
Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании журналиста. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили корреспондента. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникло у врачей скорой. По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Одиннадцатого июня с Голунова сняли все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотических веществ. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев попросил Владимира Путина отстранить от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
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9 июня, 13:42
Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
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Дело журналиста Ивана ГолуноваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Очень интересная ситуация. Разрабатывали этого Голунова (по словам Щирова), дело даже завели..но вот незадача то...доказать в суде ничего не смогли абсолютно. Просто ноль доказательств предоставили. И теперь всю вину сваливает на "какие-то силы" и на журналистов. Да, это же журналисты виноваты, что в суде сторона обвинения ничего не смогла доказать. И говорит, что это дело "ничем не отличается от других подобных дел". То есть другие дела тоже без доказательств проходят? Интересно, сколько этот Щиров посадил людей без доказательств.
12 июня, 02:49
Константин Е
110130023
Такие как ты тут закатывали истерику... про беспредел власти.. а оказалось что его не только отпустили но и назначили внутреннее расследование... Чего в принципе в тех Сша невозможно представить
12 июня, 02:52
Защитник РУси
41060358
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