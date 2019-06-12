В США объяснили необходимость поставлять оружие в ОАЭ и Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США намерены продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, так как в противном случае эти страны будут покупать его у России и Китая, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Вопрос как с Саудовской Аравией, так и с ОАЭ в следующем: как мы продаем им вооружения, чтобы они могли себя защитить. Суть всего этого заключается в том, чтобы реагировать в такой ситуации на серьезные угрозы, а, во-вторых, если они не покупают у США, а мы очень их надежный партнер, то они по соображениям безопасности должны пойти (покупать) либо в Китай, либо в Россию", - заявил Шанахан журналистам.

Госсекретарь США Майк Помпео 24 мая поручил госдепу одобрить 22 незавершенные сделки по продаже оружия на 8,1 миллиарда долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для противодействия Ирану. При этом предусматривается возможность сборки ряда высокоточных видов вооружения в Саудовской Аравии.

В соответствии с законом о контроле над экспортом оружия, президент и его администрация могут в экстренных случаях принимать такие решения без предусмотренного законом 30-дневного рассмотрения готовящихся сделок конгрессом, что и было сделано в этот раз.