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РИА Новости

В США объяснили необходимость поставлять оружие в ОАЭ и Саудовскую Аравию

01:42
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaИсполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Архивное фото
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США намерены продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, так как в противном случае эти страны будут покупать его у России и Китая, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.
"Вопрос как с Саудовской Аравией, так и с ОАЭ в следующем: как мы продаем им вооружения, чтобы они могли себя защитить. Суть всего этого заключается в том, чтобы реагировать в такой ситуации на серьезные угрозы, а, во-вторых, если они не покупают у США, а мы очень их надежный партнер, то они по соображениям безопасности должны пойти (покупать) либо в Китай, либо в Россию", - заявил Шанахан журналистам.
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Госсекретарь США Майк Помпео 24 мая поручил госдепу одобрить 22 незавершенные сделки по продаже оружия на 8,1 миллиарда долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для противодействия Ирану. При этом предусматривается возможность сборки ряда высокоточных видов вооружения в Саудовской Аравии.
В соответствии с законом о контроле над экспортом оружия, президент и его администрация могут в экстренных случаях принимать такие решения без предусмотренного законом 30-дневного рассмотрения готовящихся сделок конгрессом, что и было сделано в этот раз.
В ответ американские сенаторы 5 июня потребовали от администрации Трампа отозвать принятое решение о завершении сделок по поставке оружия без рассмотрения их конгрессом. Сенаторы предупреждают, что в противном случае готовы аннулировать действующие разрешения на продажи оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, а также "лишить администрацию возможности обходить конгресс при будущих поставках оружия".
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Министерство обороны СШАСаудовская АравияКитайОАЭРоссияСШАВ мире
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