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РИА Новости

В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года

01:08
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© AP Photo / Visar KryeziuРоссийские солдаты патрулируют периметр удерживаемого аэропорта Слатина в Приштине. Архивное фото
Российские солдаты патрулируют периметр удерживаемого аэропорта Слатина в Приштине. Архивное фото
© AP Photo / Visar Kryeziu
Российские солдаты патрулируют периметр удерживаемого аэропорта Слатина в Приштине. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.
"Девятого июня начальник Генерального штаба выходит на меня и устно ставит задачу совершить марш, захватить аэродром "Слатина" и обеспечить высадку основных сил миротворческого контингента Российской Федерации", - сказал Игнатов в эфире радио "Звезда".
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины. Архивное фото
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Взятие аэродрома "Слатина" в Косово в 1999 году
В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО. После этого в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №1244, на основании указа президента России и в соответствии с подписанными министрами обороны РФ и США "Согласованными пунктами Российского участия в силах КФОР" (18 июня 1999 года, Хельсинки), было принято решение о направлении в Косово воинского контингента ВС РФ.
"Мы знали, что ни по воздуху, ни морем, ни железной дорогой ни одна страна не пропускала РФ в зону, где выполнялись миротворческие задачи в Косово. И то, что заняли этот аэродром, позволило руководству страны решить многие вопросы, в том числе по пропуску наших войск по воздуху", - добавил Игнатов.
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По его словам, после пересечения границы пришел письменный приказ дойти до границы и войти в Косово во взаимодействии с силами НАТО. "Приказа письменного не было до тех пор, пока не пересекли границу. Колонна немного задергалась. Получили распоряжение по телефону "стоять, развернуть, назад, и во взаимодействии с войсками НАТО выйти на аэродром "Слатина". Это было невозможно, потому что колонна двигалась по серпантину... Когда мы с командиром батальона переговорили, какая у него возможность есть, он сказал, что вроде бы нет никакой", - сказал Игнатов.
Он добавил, что после пересечения границы войскам НАТО в регионе была поставлена задача уничтожить российскую бригаду в своей зоне ответственности. "Куда я ни поеду, куда наши войска на патрулирование или на блокпосты, везде были под полным контролем", - сказал Игнатьев.
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Однако, по его словам, американские военные не стали открывать огонь по российским миротворцам, и десантники вошли в аэропорт "Слатина" через зону ответственности США.
Игнатов сообщил, что уже 12 июня начальник Генерального штаба позвонил и сказал, что всех участников марш-броска наградят государственными наградами.
Первые подразделения международных сил под руководством НАТО - КФОР (Kosovo Force, KFOR) 12 июня 1999 года вошли в регион. Изначально численность КФОР составляла около 50 тысяч человек. В начале 2002 года контингент был сокращен до 39 тысяч, к концу 2003 года - до 17,5 тысячи военнослужащих. Косово было поделено на пять зон ответственности: американскую, английскую, итальянскую, немецкую и французскую.
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