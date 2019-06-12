В Красноярском крае локализовали крупный пожар на складе леса

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Крупный пожар в Красноярском крае на территории промбазы, где загорелся штабель леса, локализован по всей его площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в МЧС сообщали, что штабель леса загорелся на площади 20 тысяч квадратных метров в поселке Таежный в Богучанском районе Красноярского края, к тушению привлекли 18 человек и шесть единиц техники.

"В 00.30 мск объявлена локализация пожара по всей площади - 20 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.