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РИА Новости

В Красноярском крае локализовали крупный пожар на складе леса

00:53
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Крупный пожар в Красноярском крае на территории промбазы, где загорелся штабель леса, локализован по всей его площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в МЧС сообщали, что штабель леса загорелся на площади 20 тысяч квадратных метров в поселке Таежный в Богучанском районе Красноярского края, к тушению привлекли 18 человек и шесть единиц техники.
"В 00.30 мск объявлена локализация пожара по всей площади - 20 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время, по его словам, борьбу с огнем ведут 34 человека и 18 единиц техники.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
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