Опрос выявил отношение немцев к России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Газета Газета Bild оценила отношение жителей западной и восточной частей Германии к России и выяснила, что у каждой из них сформировалось свое мнение.

Отмечается, что порядка 72 процента восточных немцев выступают за более тесные связи с Россией, при этом 43 процента считают, что отношения между двумя странами должны быть "значительно более близкими".

С другой стороны, за сближение с Россией высказались около 54 процентов жителей Западной Германии, а 29 процентов, наоборот, хотели бы увеличить дистанцию.

На эту разницу обратил внимание министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

"Среди населения новых земель присутствует другой взгляд на Россию — не такой, как в старых землях Германии", — заявил он в беседе с таблоидом.