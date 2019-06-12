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РИА Новости

Опрос выявил отношение немцев к России

00:53
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГорода мира. Дрезден
Города мира. Дрезден
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Газета Bild оценила отношение жителей западной и восточной частей Германии к России и выяснила, что у каждой из них сформировалось свое мнение.
Отмечается, что порядка 72 процента восточных немцев выступают за более тесные связи с Россией, при этом 43 процента считают, что отношения между двумя странами должны быть "значительно более близкими".
С другой стороны, за сближение с Россией высказались около 54 процентов жителей Западной Германии, а 29 процентов, наоборот, хотели бы увеличить дистанцию.
На эту разницу обратил внимание министр внутренних дел Хорст Зеехофер.
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архив
20 мая, 06:11
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
"Среди населения новых земель присутствует другой взгляд на Россию — не такой, как в старых землях Германии", — заявил он в беседе с таблоидом.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что его страна заинтересована в хороших отношениях с Россией и работающем диалоге для решения международных конфликтов.
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ГерманияРоссияВ мире
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