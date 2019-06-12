В венесуэльской прокуратуре рассказали о расследовании покушения на Мадуро

МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб рассказал во вторник о ходе расследования покушения на президента Николаса Мадуро и попытки государственного переворота, сообщив о десятках задержанных и подозреваемых.

Попытка покушения на Мадуро была осуществлена 4 августа 2018 года, во время публичного мероприятия с его участием, с применением дрона со взрывчаткой. Президент не пострадал. Попытка переворота под названием "Операция Свобода" была предпринята оппозицией с привлечением небольшой группы военных 30 апреля 2019 года.

"По покушению расследование ведется постоянно. Подсудимых - 38 человек, 31 из них задержан, семерым содержание под стражей заменено на более мягкие меры из-за не самого серьезного участия. Пока предъявлены 18 обвинений, 15 человек остаются с ордерами на задержание, некоторые из них вне страны, и мы надеемся, что Колумбия и США выдадут этих людей", - сказал Сааб в своем выступлении, транслировавшемся в социальных сетях.

Что касается попытки переворота, то, по словам генпрокурора, расследование ведется в отношении 34 человек, из них 17 – задержаны.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.