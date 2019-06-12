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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В венесуэльской прокуратуре рассказали о расследовании покушения на Мадуро

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© AP Photo / XinhuaСотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018
Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018
© AP Photo / Xinhua
Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018
МЕХИКО, 12 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб рассказал во вторник о ходе расследования покушения на президента Николаса Мадуро и попытки государственного переворота, сообщив о десятках задержанных и подозреваемых.
Попытка покушения на Мадуро была осуществлена 4 августа 2018 года, во время публичного мероприятия с его участием, с применением дрона со взрывчаткой. Президент не пострадал. Попытка переворота под названием "Операция Свобода" была предпринята оппозицией с привлечением небольшой группы военных 30 апреля 2019 года.
"По покушению расследование ведется постоянно. Подсудимых - 38 человек, 31 из них задержан, семерым содержание под стражей заменено на более мягкие меры из-за не самого серьезного участия. Пока предъявлены 18 обвинений, 15 человек остаются с ордерами на задержание, некоторые из них вне страны, и мы надеемся, что Колумбия и США выдадут этих людей", - сказал Сааб в своем выступлении, транслировавшемся в социальных сетях.
Что касается попытки переворота, то, по словам генпрокурора, расследование ведется в отношении 34 человек, из них 17 – задержаны.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
6 июня, 18:06
…и сорок разбойников. Помпео разочаровался в венесуэльской оппозицииКак-то совсем пропал Хуан. Не то чтобы его не хватало. Но он же взял за правило раз в месяц объявлять о финале операции "Свобода". А после 2-го мая ‒ как отрезало. Не иначе как кое-кому готовят замену. Нам, например, это знакомо.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Оппозиция 30 апреля попыталась совершить переворот. Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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