Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик. Так он прокомментировал инцидент со сносом дорожного указателя в Кизлярском районе.

В понедельник рабочие убрали дорожный указатель на выезде из Кизляра, на котором была надпись "Чеченская Республика — Шелковской район".

По словам Васильева, у Дагестана и Чечни нет к друг другу претензий по поводу территории, где размещался знак. Он добавил, что представители Дагестана находятся с коллегами из Чечни в постоянном контакте по этому вопросу.

При этом было принято решение приостановить процесс установления границы. Как пояснил глава республики, с формальной точки зрения "договоренность не нарушена", поскольку чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории.

"Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — как наступление на наши территориальные интересы", — подчеркнул Васильев.

Вопрос о демаркации границы

Власти Чечни и Дагестана в январе достигли договоренности по поводу демаркации границы между республиками. 16 апреля спикеры обоих региональных парламентов заявили, что решено приостановить внесение в госреестр недвижимости сведений о границе.

Вопрос, связанный с процедурой прохождения установления координатного описания границ, в целом был обсужден, в том числе с участием общественности во всех одиннадцати муниципальных образованиях республики, которые граничат с Чеченской Республикой, Калмыкией и Ставропольским краем.