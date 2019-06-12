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РИА Новости

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

00:44
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Дагестан Владимир Васильев
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Республики Дагестан Владимир Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик. Так он прокомментировал инцидент со сносом дорожного указателя в Кизлярском районе.
В понедельник рабочие убрали дорожный указатель на выезде из Кизляра, на котором была надпись "Чеченская Республика — Шелковской район".
5 февраля, 18:57
Представители Чечни и Дагестана обсудили вопросы границ между республиками
По словам Васильева, у Дагестана и Чечни нет к друг другу претензий по поводу территории, где размещался знак. Он добавил, что представители Дагестана находятся с коллегами из Чечни в постоянном контакте по этому вопросу.
При этом было принято решение приостановить процесс установления границы. Как пояснил глава республики, с формальной точки зрения "договоренность не нарушена", поскольку чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории.
"Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — как наступление на наши территориальные интересы", — подчеркнул Васильев.

Вопрос о демаркации границы

Власти Чечни и Дагестана в январе достигли договоренности по поводу демаркации границы между республиками. 16 апреля спикеры обоих региональных парламентов заявили, что решено приостановить внесение в госреестр недвижимости сведений о границе.
Вопрос, связанный с процедурой прохождения установления координатного описания границ, в целом был обсужден, в том числе с участием общественности во всех одиннадцати муниципальных образованиях республики, которые граничат с Чеченской Республикой, Калмыкией и Ставропольским краем.
В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с этими тремя регионами. Срок выполнения работ — до 15 декабря
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Владимир ВасильевЧечняДагестан
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