Детей, оставленных в подмосковном хостеле, передали во временную семью

МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Двух годовалых детей, оставленных в хостеле в подмосковных Котельниках, выписали из больницы и передали в ресурсную семью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее сообщалось, что женщина оставила двух годовалых детей в хостеле в Московской области, куда она заселилась 28 мая, отказавшись предоставить администратору паспорт. Позже ей было предъявлено обвинение в "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "оставлении в опасности". Мать арестована по решению суда.