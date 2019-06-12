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РИА Новости

Детей, оставленных в подмосковном хостеле, передали во временную семью

00:38
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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Двух годовалых детей, оставленных в хостеле в подмосковных Котельниках, выписали из больницы и передали в ресурсную семью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее сообщалось, что женщина оставила двух годовалых детей в хостеле в Московской области, куда она заселилась 28 мая, отказавшись предоставить администратору паспорт. Позже ей было предъявлено обвинение в "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "оставлении в опасности". Мать арестована по решению суда.
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"Двойняшек выписали из больницы. Их передали во временную семью с опытом воспитания приемных детей", - сказала омбудсмен.
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