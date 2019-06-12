Дроздов рассказал, как будет дальше работать с передачей "В мире животных"

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший телеведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов сообщил РИА Новости, что не уходит из программы, остается ее "советчиком и соратником" на добровольных началах.
"Я остаюсь советчиком и соратником программы "В мире животных" на добровольных общественных началах", — сказал Дроздов, отметив, что уже год как не появляется в кресле ведущего.
Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Дроздов объявил об уходе из передачи "В мире животных".
Дроздов также добавил, что был телеведущим программы более 40 лет, в то время как принимал в ней участие все 50 лет. Основное место работы Дроздова сейчас — географический факультет МГУ имени Ломоносова.
Программа "В мире животных" выходит на телеканале "Карусель", посвящена миру живой природы, ее представителям, их повадкам и среде обитания. Сейчас передачу ведет Алексей Лапин, ранее он выходил в эфир совместно с Дроздовым.
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