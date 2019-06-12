Дроздов рассказал, как будет дальше работать с передачей "В мире животных"

Николай Дроздов на съемках программы "В мире животных" в крымском сафари-парке "Тайган". Архивное фото

Николай Дроздов на съемках программы "В мире животных" в крымском сафари-парке "Тайган". Архивное фото

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший телеведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов сообщил РИА Новости, что не уходит из программы, остается ее "советчиком и соратником" на добровольных началах.

"Я остаюсь советчиком и соратником программы "В мире животных" на добровольных общественных началах", — сказал Дроздов, отметив, что уже год как не появляется в кресле ведущего.

Ранее " Комсомольская правда " сообщила, что Дроздов объявил об уходе из передачи "В мире животных".

Дроздов также добавил, что был телеведущим программы более 40 лет, в то время как принимал в ней участие все 50 лет. Основное место работы Дроздова сейчас — географический факультет МГУ имени Ломоносова.