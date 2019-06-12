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РИА Новости

Дроздов рассказал, как будет дальше работать с передачей "В мире животных"

00:33
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© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкНиколай Дроздов на съемках программы "В мире животных" в крымском сафари-парке "Тайган". Архивное фото
Николай Дроздов на съемках программы В мире животных в крымском сафари-парке Тайган. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Николай Дроздов на съемках программы "В мире животных" в крымском сафари-парке "Тайган". Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший телеведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов сообщил РИА Новости, что не уходит из программы, остается ее "советчиком и соратником" на добровольных началах.
"Я остаюсь советчиком и соратником программы "В мире животных" на добровольных общественных началах", — сказал Дроздов, отметив, что уже год как не появляется в кресле ведущего.
Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Дроздов объявил об уходе из передачи "В мире животных".
Дроздов также добавил, что был телеведущим программы более 40 лет, в то время как принимал в ней участие все 50 лет. Основное место работы Дроздова сейчас — географический факультет МГУ имени Ломоносова.
Программа "В мире животных" выходит на телеканале "Карусель", посвящена миру живой природы, ее представителям, их повадкам и среде обитания. Сейчас передачу ведет Алексей Лапин, ранее он выходил в эфир совместно с Дроздовым.
Ведущий телепередачи В мире животных Николай Дроздов на лошади
20 июня 2017, 15:49
Неутомимый путешественник и почетный эколог Николай ДроздовУченый-зоолог, доктор биологических наук, общественный деятель, писатель и ведущий программы "В мире животных" Николай Николаевич Дроздов отмечает 80-летний юбилей. Один из патриархов российского телевидения - в фотоленте Ria.ru.
90103317
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Николай ДроздовРоссияОбщество
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