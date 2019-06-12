Организаторы марша в поддержку Голунова сочли задачу акции выполненной

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Организаторы "Марша за свободу Ильи Голунова" сняли с себя полномочия инициаторов и отказались от призыва общественности на акцию, это следует из сообщения на странице мероприятия в Facebook.
Уточняется, что такое решение они приняли после переговоров с руководителем департамента региональной безопасности Москвы Владимиром Регнацким, его первым заместителем Василием Олейником и вице-мэром Александром Горбенко.
"Представители мэрии дали нам понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может. В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на нее", - говорится в сообщении.
Организаторы добавили, что поскольку Голунов был освобожден, они считают "основную задачу инициированного мероприятия выполненной".
Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова. Позже столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
Вчера, 20:29Собянин прокомментировал дело Голунова
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.