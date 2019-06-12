Организаторы марша в поддержку Голунова сочли задачу акции выполненной

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Организаторы "Марша за свободу Ильи Голунова" сняли с себя полномочия инициаторов и отказались от призыва общественности на акцию, это следует из сообщения на странице мероприятия в Организаторы "Марша за свободу Ильи Голунова" сняли с себя полномочия инициаторов и отказались от призыва общественности на акцию, это следует из сообщения на странице мероприятия в Facebook

Уточняется, что такое решение они приняли после переговоров с руководителем департамента региональной безопасности Москвы Владимиром Регнацким, его первым заместителем Василием Олейником и вице-мэром Александром Горбенко.

"Представители мэрии дали нам понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может. В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на нее", - говорится в сообщении.

Организаторы добавили, что поскольку Голунов был освобожден, они считают "основную задачу инициированного мероприятия выполненной".

Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова. Позже столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.