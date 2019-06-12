Конгресс США принял резолюцию, позволяющую через суд вызывать генпрокурора

Ранее Барр и Макган отказались предстать перед конгрессменами и ответить на их вопросы, связанные с расследованием спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера. Юридический комитет палаты представителей обвинил тогда генпрокурора страны в неуважении к конгрессу.

Макган - одна из ключевых фигур в расследовании Мюллера. В ходе сотрудничества со спецпрокурором США он рассказал, как президент Дональд Трамп пытался помешать ходу расследованию и просил уволить Мюллера.

Мюллер в апреле завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.