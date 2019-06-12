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РИА Новости

МЧС оценило угрозу распространения огня на складе леса в Красноярском крае

00:09
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Огонь с огромного пожара на складе леса в Красноярском крае уже не угрожает соседнему населенному пункту, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в МЧС сообщили РИА Новости, что штабель леса загорелся на площади 20 тысяч квадратных метров в поселке Таежный в Богучанском районе Красноярского края, к тушению привлекли 18 человек и шесть единиц техники.
"Угроза распространения огня на соседний населенный пункт снята", - сказал собеседник.
Он добавил, что группировка сил и средств на месте тушения увеличивается.
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