МЧС оценило угрозу распространения огня на складе леса в Красноярском крае

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Огонь с огромного пожара на складе леса в Красноярском крае уже не угрожает соседнему населенному пункту, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в МЧС сообщили РИА Новости, что штабель леса загорелся на площади 20 тысяч квадратных метров в поселке Таежный в Богучанском районе Красноярского края, к тушению привлекли 18 человек и шесть единиц техники.

"Угроза распространения огня на соседний населенный пункт снята", - сказал собеседник.