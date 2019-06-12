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РИА Новости
Туризм

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на море в июле

10:02
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сочи, Анапа, Крым и курорты Турции стали самыми бюджетными направлениями для отдыха в начале июля, сообщает АТОР.
Эксперты проанализировали минимальные цены на пляжные туры с перелетом в оба конца, проживанием, трансфером и медстраховкой на двоих на 10 ночей с вылетом в период с 28 июня по первое июля по 12 наиболее востребованным летним направлениям.
Дешевле всего обойдется отдых в России - в Крыму (от 31 500 рублей), Сочи (от 35 600 рублей) и Анапе (от 36 000 рублей). Отпуск в Турции туроператоры предлагают по цене от 43 600 рублей – в Кемере в отеле категории четыре "звезды", питание – "все включено".
Лишь чуть дороже обойдется поездка в Болгарию – стоимость путевок на курорт Золотые Пески начинается от 43 700 рублей.
Путешествие на греческий остров Крит стоит как минимум 51 500 рублей, на Кипр и в Тунис – уже по 64 500 рублей.
За 10 дней в Италии и Черногории придется отдать не менее 69 тысяч рублей. Туры в Испанию и Хорватию – сравнительно дорогие, туроператоры готовы отправить туда отдыхающих за 77 900 и 82 900 рублей соответственно.
Страны мира. Греция
29 мая, 20:49
Эксперты назвали самые дешевые пляжные туры с вылетом в середине июня
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКрит (остров)КипрТунис (страна)СочиТурцияКрымХорватияАнапаБолгарияИспания
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