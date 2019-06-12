Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на море в июле

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сочи, Анапа, Крым и курорты Турции стали самыми бюджетными направлениями для отдыха в начале июля, Сочи, Анапа, Крым и курорты Турции стали самыми бюджетными направлениями для отдыха в начале июля, сообщает АТОР.

Эксперты проанализировали минимальные цены на пляжные туры с перелетом в оба конца, проживанием, трансфером и медстраховкой на двоих на 10 ночей с вылетом в период с 28 июня по первое июля по 12 наиболее востребованным летним направлениям.

Дешевле всего обойдется отдых в России - в Крыму (от 31 500 рублей), Сочи (от 35 600 рублей) и Анапе (от 36 000 рублей). Отпуск в Турции туроператоры предлагают по цене от 43 600 рублей – в Кемере в отеле категории четыре "звезды", питание – "все включено".

Лишь чуть дороже обойдется поездка в Болгарию – стоимость путевок на курорт Золотые Пески начинается от 43 700 рублей.

Путешествие на греческий остров Крит стоит как минимум 51 500 рублей, на Кипр и в Тунис – уже по 64 500 рублей.