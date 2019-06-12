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РИА Новости
Культура

Вышел новый трейлер мультфильма "Холодное сердце 2"

05:10
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© Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2019)Кадр из мультфильма "Холодное сердце 2"
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2
© Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2019)
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Сети появился второй трейлер сиквела мультфильма студии Disney "Холодное сердце". Первая часть, вышедшая в 2013 году, стала самым кассовым анимационным проектом в мире, собрав в прокате более 1,2 миллиардов долларов.
"Эльза, прошлое начало таинственную игру. Узнай, что оно скрывает", - говорит король троллей Дед Пабби в трейлере.
В новом мультфильме Эльзе и Анне вместе с Кристоффом, оленем Свеном и снеговиком Олафом придется покинуть родное королевство Эренделл.
Героям предстоит отправиться в непростое путешествие на Север через Зачарованные земли – в саму неизвестность, чтобы раскрыть тайну королевства и узнать о магической силе Эльзы.
Однако на пути их ждут большие трудности. Хватит ли у королевы Эльзы сил, чтобы победить зло?
Мультфильм "Холодное сердце 2" выйдет на экраны 22 ноября 2019 года.
7 мая, 23:36
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