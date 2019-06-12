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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, когда дешевле всего можно улететь в Крым

Вчера, 23:06
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПассажиры у здания терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Самое дорогое время для полетов в Крым летом – период с 29 июля по 4 августа, самое дешевое – последняя неделя августа, сообщает Biletix.
По данным сервиса, в последние три года наибольшим спросом у туристов Крым пользуется в конце и в начале лета. В июне посетить полуостров предпочли 35,2% отдыхающих, в июле – 30,7%, в августе – 34,1%.
В конце июля и начале августа туристы из российских городов платили за перелет в Симферополь и обратно в среднем 17 482 рубля. А на исходе лета средняя стоимость авиабилетов уже составила 13 012 рублей.
Среди путешественников с детьми в 2019 году отдых на полуострове наиболее популярен в июле – в этом месяце на маленьких пассажиров приходится 31,2% от общего числа билетов. В июне этот показатель равен – 29,6%, в августе – 27,4%.
Девушка в аэропорту
9 июня, 10:03
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