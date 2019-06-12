Эксперты рассказали, когда дешевле всего можно улететь в Крым

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Самое дорогое время для полетов в Крым летом – период с 29 июля по 4 августа, самое дешевое – последняя неделя августа, сообщает Biletix.

По данным сервиса, в последние три года наибольшим спросом у туристов Крым пользуется в конце и в начале лета. В июне посетить полуостров предпочли 35,2% отдыхающих, в июле – 30,7%, в августе – 34,1%.

В конце июля и начале августа туристы из российских городов платили за перелет в Симферополь и обратно в среднем 17 482 рубля. А на исходе лета средняя стоимость авиабилетов уже составила 13 012 рублей.