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РИА Новости

Негритянских активистов в США тоже обвинят в работе на Россию

08:00
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© AP Photo / Keith SrakocicМужчина участвует в акции протеста в Питтсбурге, штат Пенсильвания
Мужчина участвует в акции протеста в Питтсбурге, штат Пенсильвания
© AP Photo / Keith Srakocic
Иван Данилов
Иван Данилов
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Мало что доставляет такое же удовольствие, как изучение материалов американских СМИ, которые ссылаются на "секретные российские заговоры", направленные против США, особенно в случаях, когда речь не об избирательных кампаниях, а именно о подрыве США как государства. Усилия американских медийщиков по продвижению страха перед Россией в американское общественное сознание достойны уважения: примерно половина американского общества (и это подтверждается опросами) уверена в том, что Россия фактически "назначила" Америке президента Трампа, а сам Трамп и его избирательный штаб сотрудничали с Кремлем. Но это — мелочи по сравнению с тем новым антиамериканским заговором, который был "раскрыт" американскими СМИ (и одним бывшим российским олигархом): оказывается, Россия собиралась устроить в США настоящую расовую войну и добиться отделения от США некоей "негритянской республики", которая должна была сформироваться в южных штатах — Южная Каролина, Джорджия, Алабама, Миссисипи и Луизиана. Изначально трудно поверить в то, что об этом "российском заговоре" на полном серьезе будут писать респектабельные американские СМИ и снимать сюжеты американские телеканалы, но в наше время пропаганда не признает ограничений, навязанных здравым смыслом и элементарной информационной брезгливостью.
Более того, нужно учитывать, что "заговор по назначению Трампа" уже слегка надоел аудитории, тем более что его предполагаемое воплощение в жизнь пришлось на далекий 2016 год, а новый заговор, о котором пишут американские журналисты сейчас, — это "заговор из будущего", про гражданскую войну в США 2020 года, а это не может не вызывать живейший интерес местной публики.
Телеканал NBC в красках описывает российские планы по созданию "негритянского государства" на территории современных США:
"Русские, которые были связаны с вмешательством в выборы в США 2016 года, обсуждали амбициозные планы по разжиганию беспорядков и даже насилия в США уже в 2018 году, согласно документам, рассмотренным NBC News. <...> В одном документе говорилось, что выборы президента Дональда Трампа "усугубили конфликты в американском обществе", и предполагалось, что в случае успеха проект влияния "подорвет территориальную целостность страны, а также военный и экономический потенциал". <...> В документах содержались предложения о нескольких способах дальнейшего обострения расовой розни в будущем, в том числе предложение о наборе афроамериканцев и их перевозке в лагеря в Африке "для боевой подготовки и подготовки к саботажу". Затем эти рекруты будут отправлены обратно в Америку для разжигания насилия и работы над созданием панафриканского государства на юге (США. — Прим. ред.), конкретно в Южной Каролине, Джорджии, Алабаме, Миссисипи и Луизиане."
Президент США Дональд Трамп
25 февраля, 15:38
Трамп заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем другие президенты
Издание Vox уточняет, что в рамках этой операции по дестабилизации США особое внимание должно быть уделено привлечению афроамериканцев с криминальным прошлым, то есть людей, которые изначально являются антисоциальными элементами и имеют предрасположенность к насилию. Американские СМИ, которые пишут об этом коварном плане, не забывают подчеркивать, что эта "тревожная информация" является особенно важной на фоне заявлений американских спецслужб о вероятности российского вмешательства в президентские выборы 2020 года.
Если абстрагироваться от заявлений о предполагаемом русском авторстве этого плана и посмотреть на описываемый американскими СМИ сценарий, который появился у них с подачи некой британской "исследовательской группы", спонсируемой Михаилом Ходорковским, то создается двоякое впечатление. С одной стороны, сценарий выглядит как вполне кондовый, но неплохо написанный роман Томаса Клэнси или сюжет для тупого американского Б-муви. Однако, с другой стороны, в нем присутствуют здравые зерна и все элементы, необходимые для проведения настоящей цветной революции или майдана: тут и вооруженные боевики, которых готовят за пределами страны, тут и использование существующих этнических (расовых) конфликтов, тут и привлечение криминала, и даже "массовые акции гражданского неповиновения" для создания живого щита от силовиков и правильной картинки для иностранной пропаганды.
Невольно возникает подозрение, что с сугубо стилистической точки зрения это выглядит, как если бы профильному отделу Госдепа или ЦРУ дали задание набросать за противника план небольшой цветной революции в США или план "балканизации" США. Бесспорно, американцы не обладают интеллектуальной монополией на технологии проведения революций, переворотов и мятежей, но почерк... почерк никуда не спрячешь и ни с чем не спутаешь.
Президент США Дональд Трамп
12 апреля, 08:00
Трамп заявил о государственном перевороте в Америке
Особую пикантность всей этой истории придает тот факт, что раскруткой темы "мятежа негров" занимаются те журналисты, медиаресурсы и эксперты по национальной безопасности, которые традиционно представляют интересы Демократической партии США. С одной стороны, это логично, так как раскрутка очередной серии страшилок про российский заговор должна вредить Дональду Трампу, но нельзя не отметить, что это очень недальновидная стратегия. Массовые волнения (а также акции гражданского неповиновения и мятежи) расовых меньшинств — это, по большому счету, возможные инструменты только Демократической партии, а не самого Трампа, за которого на улицы с оружием будут выходить разве что реднеки и представители силовых структур. Намертво связав в общественном сознании и инфополе "негритянские бунты" с российским заговором, демократы дают Белому дому карт-бланш на максимально жесткое подавление любых расовых акций протеста, которые в противном случае превратились бы для Трампа в большую (как минимум имиджевую) проблему. Впрочем, есть еще одно объяснение ситуации, и оно исходит из того, что кураторы одного беглого российского олигарха и демократических американских СМИ умеют считать на несколько ходов вперед и не делают очевидных глупостей: мятежи с участием афроамериканских радикалов будут, и они будут направленны против Трампа, и если кандидат от демократов не выиграет выборы-2020, то Америку действительно ждет гражданская война с целью любой ценой лишить Трампа власти, но те, кто это готовит, сейчас озаботились созданием для себя идеального алиби: всю кровь возможных (и, к сожалению, вероятных) расовых столкновений, как и их организацию, можно заранее списать на Кремль.
Это не первый и не последний случай такого рода, но расстраиваться по этому поводу явно не стоит, да и оправдываться бессмысленно. Тем более что какой-нибудь очередной повод для санкций будет найден в любом случае: от очередного "скрипаля" до мифического притеснения в России каких-нибудь "особо важных меньшинств". Важно другое — если американцам для оправдания будущего внутриполитического насилия нужна откровенно тухлая история о российском заговоре, это не признак силы американской империи, а скорее совсем наоборот.
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СШААвторы
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