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РИА Новости

Это модно: элита задумалась о бедных избирателях

08:00
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЛюди переходят улицу Седьмая авеню в Нью-Йорке
Люди переходят улицу Седьмая авеню в Нью-Йорке
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Начать этот разговор можно вот с какой статистики: недавно американские СМИ начали обсуждать доклад о том, во сколько обходятся стране торговые войны администрации Дональда Трампа. Получилось, что в 2018 году — а тогда таможенные тарифы на китайские товары были еще не настолько серьезными — "средняя" американская семья, покупая более дорогие товары, тратила на 770 долларов в год больше. Другие доклады показывают: нет, дороже все стало на 831 доллар, а третьи — что все равно же не больше тысячи.
И вроде бы что за крохоборство — 831 доллар! В год! Для богатой Америки! А на другой чаше весов — глобальная стратегия на десятилетия вперед, необходимость удержать несостоявшееся лидерство, спастись от финансовой катастрофы, задавив главного и слишком успешного конкурента.
Но в том-то и дело, что в "определенных кругах" в США начали думать по-новому и считать доллары бедных семей с точностью до одного. Что за круги? Это прежде всего "консервативная" Америка, которая не вполне совпадает с Республиканской партией, хотя близка к ней. Но это также и отдельные личности с либерального фланга, которые чувствуют: пора что-то всерьез менять. Хотя бы менять стиль мышления тех, кто лично осуществил "американскую мечту" и думает, что теперь все в порядке. А оно не в порядке. И бедные есть.
Главная же проблема — этих бедных плохо понимают и демократы, и республиканцы, что создает политические угрозы.
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Вот еще один сюжет — c трамповского FoxNews. Это насчет того, что 47 процентов американцев проголосовали бы за социалиста и вообще желали бы жить при социализме. Но, говорит аналитик, одновременно 62 процента выступают за свободный рынок: это как? Чего эти люди хотят?
В идейном хаосе и истерике нынешней американской жизни говорится и вопится что угодно, но какое-то общее направление сдвига есть. Во-первых, в изданиях, которые два с лишним года захлебывались от ненависти лично к Трампу, стали появляться осторожные призывы посмотреть, почему у Трампа многое получается. Во-вторых, кто-то начал разбираться, что не получается у другой, прежде всего либеральной стороны. И выводы бывают до боли… российскими.
А именно: началось разбирательство по части того, что свихнулась часть элиты общества, искренне ненавидящая прочую Америку. Это сейчас модно — размышлять на такие темы. И думать, почему так много людей голосует за Трампа.
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И вот вам еще одна история — про человека родом из маленького городка, который получил хорошее образование, ушел работать на Уолл-стрит (изучать финансовые цифры на экране компьютера и так делать деньги). Делал он их 20 лет, а затем ему пришлось лечить нервы длинными прогулками. В ходе таковых он забрел несколько раз в Южный Бронкс в Нью-Йорке и прочие места, к которым приличные элитные персонажи и на выстрел не приближаются. Потом поехал по другим таким местам в США в целом.
В итоге этот человек — его зовут Крис Эрнейд — написал книгу под названием "Достоинство: поиск уважения в захолустной Америке". Среди прочего дал интервью одному из консервативных изданий.
Тут много интересного, в частности то, что Крис остается еще демократом, но критикует своих за то, что они просто не понимают соотечественников. Искренне не понимают, не способны понять — не способны даже лучшие, не говоря о тех, для кого эти захолустные американцы — презренные "ватники".
Кстати, слова такого в США нет, но есть много других слов и даже языка жестов для всех, кто "ватников" и прочих избирателей Трампа терпеть не может.
Бывший финансист рассказывает о своих открытиях. Например, что все эти обитатели захолустья религиозные люди, потому что церковь — это возможность стать частью какого-то сообщества, где люди уважают друг друга. И нужно для этого всего-навсего в церковь зайти. А еще церковь спасает от наркотиков, хотя бы потому, что придает жизни какой-то смысл.
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Или насчет "Макдоналдсов". Оказывается, в американском захолустье там некоторые люди сидят часами, играют в шахматы. Им объясняют что-то про здоровый образ питания и вообще жизни и получают в ответ то, что и должны получить.
Еще есть семья… Но тут интереснее вернуться к политике. К тому, как Крис Эрнейд говорит о "своих" — неважно, демократах или республиканцах — просто в целом о людях, которые работают на Уолл-стрит и в подобных местах, изо всех сил презирая, возможно, большинство американцев. Презирая за все описанное: за то, что те живут в маленьких городках и "плохих" кварталах, за их приверженность религии и семье, за их уважение к собственной стране, пусть за ее пределами эта страна не всем и не очень нравится, — ну и, понятно, за бедность.
Это избиратели Трампа? В том-то и дело, что необязательно. Автор книги о "другой Америке" замечает, что сначала ее герои голосовали за Барака Обаму, потому что это человек со стороны, со странной фамилией, как бы не вполне относящийся к той самой элите.
С Обамой ничего хорошего не вышло, и примерно те же люди потом проголосовали за Трампа. Не потому, что он миллиардер, а потому, что похож на человека, который способен хотя бы сказать все как есть.
Но, говорит Крис, эти люди — а их десятки миллионов — вполне могут скоро и Трампа смахнуть с доски. А вот что тогда будет — вопрос сложный.
Возвращаясь к высокой политике. Все это напоминает медленное движение к власти "альтернативных партий", правых и левых, в Европе (смотри итоги недавних выборов в Европарламент). Или точнее — уход от власти прежних партий с неясными перспективами. Разница в том, что Америка все-таки не Европа, у всех свои особенности. Вот хотя бы партий в США не так много.
И все же наиболее поучительно во всех трех описанных сюжетах вот это, обращенное к своим: ребята, вы не только не хотите понимать десятки миллионов своих соотечественников, все хуже. Вы не способны их больше понимать, даже когда очень стараетесь.
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Дональд ТрампСШААвторы
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