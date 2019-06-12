Сгорел на работе: теперь это болезнь. Возможно ли ее вылечить?

МОСКВА,12 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. Апатия, нежелание вставать по утрам и ехать на работу, постоянная головная боль — это не просто временная усталость, а синдром эмоционального выгорания, в конце мая официально включенный в Международную классификацию болезней. В зоне риска не только менеджеры, бизнесмены и офисные работники. По статистике ВОЗ, выгорание хотя бы раз в жизни бывает у 25 процентов людей. Как это лечить и можно ли в подобном случае уйти на больничный, разбиралось РИА Новости.

Ночь-утро-душ-работа

"Вот уже семь лет у меня свой бизнес: в мебельном салоне я тружусь по графику 24/7 и вижу мужа только по вечерам. Но последние полгода я безуспешно борюсь с бессонницей. А каждый мой день напоминает предыдущий, как в фильме "День сурка". Утро-душ-кофе-такси-работа-магазин-дом-ужин-ночь-утро-душ-работа", — пользователь под ником Марфа Васильевна ведет блог в Сети. Пишет об эмоциональном выгорании, превратившем ее из сильной женщины в плаксивую неряху.

Марфа (реальное имя она попросила не раскрывать) рассказала корреспонденту РИА Новости, что в какой-то момент во время ночных бдений к бессоннице присоединилось и беспокойство, а потом и вовсе перешло из ночной жизни в дневную. "Я тревожилась по любому поводу. Обыденные трудности в работе, с которыми прежде справлялась, казались мне непосильной задачей. Это вызывало истерику. Иногда доходило до тремора рук и повышения давления", — делится подробностями собеседница.

Перманентная вялость и сонливость превращали каждый день в кошмар — любое движение давалось с большим трудом. Не помог и недельный отпуск. Марфа перестала получать удовольствие от привычных развлечений, бросила тренировки в спортзале. Настроение приобрело нестабильность: вспышки гнева мучили не только ее, но и всех вокруг, включая мужа.

"Наступило отчаяние. "Да что с тобой? Депрессия? Возраст? Заболевание? Есть любимый человек, бизнес, квартира, машина и кот. У многих и этого нет, почему ты не рада? Ты зажралась. Что за апатия, лентяйка? Возьми себя в руки", — воспроизводит девушка разговор с самой собой.

Вскоре Марфа заметила, что и в компании дела идут из рук вон плохо. Пришлось закрыть два магазина из трех, впрочем, на это ей было плевать. Но когда однажды она задумалась о суициде, сразу же побежала к психотерапевту. Тот вынес вердикт: "Депрессия". И прописал антидепрессанты. Однако после месячного курса бессонница вернулась как ни в чем не бывало.

"Как-то муж, вернувшись с работы пораньше, застал меня в рабочем платье на кухне. Я пила кофе и читала новости. Спросил, что я ела, а я не могла вспомнить. Тогда он выпалил: "Ты давно не пользуешься косметикой. Ходишь с грязной головой, в мятой одежде. Посмотри на свое платье! На нем пятно. Ты ничего не ешь, стала молчаливой. Где моя жена? Куда ты ее дела? Моя жена — красивая, веселая, нарядная, свежая. Ты такой 12 лет была. Что случилось?" — пересказывает Марфа тот разговор. И добавляет: тогда она не смогла ответить и просто расплакалась.

Через несколько часов, когда она успокоилась, муж задал вопрос: "А чем бы ты хотела заняться, если бы появилось много свободного времени?" Марфа начала фантазировать, идей было достаточно. "Но мне мешает <…> моя работа! И тут я поняла, что давно ненавижу свой бизнес, не хочу этим больше заниматься. Была бы у меня канистра бензина и спичка, я бы сожгла все и плясала рядом. Однако я боялась себе в этом признаться, поэтому на подсознательном уровне делала все, чтобы фирма сама закрылась. Я полгода мучилась, не понимая, что просто выгорела на работе", — с изумлением осознала она.

Следующим утром Марфа подала документы на ликвидацию предприятия. Уже через несколько недель они с мужем переехали в другой город, о котором давно мечтали. Пока она ищет вдохновение, чтобы заняться чем-то новым, живет на сбережения и пишет небольшие зарисовки о "прошлой" жизни. А ее откровения нашли живой отклик у других пользователей.

"Я не ожидала такого ажиотажа. Писала перед сном, и наутро было столько комментариев, что не успевала их даже читать. Оказывается, таких выгоревших очень много. Это уже не болезнь, а эпидемия", — говорит блогер.

Она уверена, что в подобных ситуациях надо внимательно относиться к своему психическому здоровью и идти к врачу: "С этой болезнью не справиться одному. Я сама думала, что сильная, что хандра пройдет, надо лишь чуть-чуть потерпеть, что это просто усталость. Но нет…"

Опустошение и ненужность

О диагнозе "синдром выгорания" заговорили еще в 1974 году. Американский специалист по психиатрии Герберт Фреденберг заметил симптомы снижения увлеченности работой и истощения в психологическом плане у своих коллег. Потом он проводил исследования среди работников крупной компании: они также жаловались на снижение активности и трудового рвения. Что характерно: симптомы не исчезали после отдыха и сна, были тесно связаны именно с профессиональной занятостью. К этому феномену он подобрал слово burnout — выгорание.

Изначально психотерапевты пользовались этим термином, только когда речь шла о сотрудниках социальной сферы. Однако позже выяснилось, что выгоранию подвержены и офисные работники, менеджеры, чиновники. В 2012 году Институт Гэллапа опросил тысячу человек в 50 штатах США: оказалось, что их уровень вовлеченности в труд составил лишь 32 процента. А по данным ВОЗ, четверть всех людей на земле хотя бы раз испытывали выгорание от работы.

На официальном уровне это явление признали только в 2019 году. Всемирная организация здравоохранения вписала эмоциональное выгорание в Международную классификацию болезней (МКБ-11) как "синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться".

Как теперь это лечить?

Хотя выгорание официально признали заболеванием лишь сейчас, психологи занимались его лечением сравнительно давно, поэтому, по большому счету, в методике психоаналитиков ничего нового не появится. Клинический психолог Александр Пятницкий пояснил РИА Новости, что схожие симптомы наблюдаются у пациентов с астеническим синдромом (от греч. asthéneia — бессилие, слабость). Но эмоциональное выгорание от астении отличается тем, что касается непосредственно профессионального контекста. То есть это не применимо к домохозяйкам или тем, кто устал от отношений, учебы, места обитания.

Выгорание в новом каталоге классифицируется не совсем как болезнь, а скорее как причина для обращения в медицинское учреждение. Поэтому, по мнению Пятницкого, пока неизвестно, можно ли будет уйти на больничный из-за внутренней опустошенности.

"МКБ-11 вступит в силу 1 января 2022 года. До того времени медицинскому сообществу по всему миру надо выработать принципы лечения. И когда появятся клинические рекомендации в Министерстве здравоохранения, станет ясно, какие будут применяться принципы", — объяснил он.

Согласно данным обновленного каталога, выгоранию сопутствуют несколько симптомов. Это чувство внутренней эмоциональной опустошенности, ощущение ненужности или беспомощности в профессиональной сфере, обостренное чувство негативизма или цинизма по отношению к работе и снижение профессиональной эффективности.

Методика лечения зависит от степени выгорания. Кому-то достаточно помощи психотерапевта — как правило, выгорание происходит из-за перфекционизма и гиперответственности. Когда человек много на себя берет, разобраться в своих проблемах ему поможет психотерапия. Если же нарушается сон, то подходят корректирующие практики — например курс антидепрессантов", — уточняет Пятницкий.

Перфекционисты в зоне риска

В психотерапевтическом сообществе не сомневаются: признание выгорания в МКБ-11 важно, потому что это неизменно повысит количество обращений к специалистам. Что, в свою очередь, поможет людям разобраться в проблеме, которую прежде они упорно игнорировали.