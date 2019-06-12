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РИА Новости
Туризм

Прогулки по краю России: что посмотреть во Владивостоке летом

08:00
1088
Владивосток — это ворота в Приморье, город, с трех сторон окруженный водой. Деловая жизнь здесь не затихает ни на минуту, порт работает круглый год. А летом тут курорт — с пляжами, кафе, аттракционами, водными развлечениями. Гости из разных стран уже оценили преимущества отдыха на тихоокеанском побережье. К примеру, число туристов из Японии за первые три месяца года выросло на 14 процентов. Где искать "Токаревскую кошку", погулять по старинной крепости, послушать музыку под шум воды и сравнить изображение на двухтысячерублевой купюре с оригиналом — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Набережная Спортивной гавани в центре Владивостока — благоустроенная зона отдыха для горожан и туристов с пляжем и парком. Не так давно эту территорию реконструировали, посадили молодые деревья, разбили клумбы и установили большой светомузыкальный фонтан.

Местные жители катаются на велосипедах по набережной Спортивной гавани во Владивостоке
1 из 10

Набережная Спортивной гавани в центре Владивостока — благоустроенная зона отдыха для горожан и туристов с пляжем и парком. Не так давно эту территорию реконструировали, посадили молодые деревья, разбили клумбы и установили большой светомузыкальный фонтан.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Название набережной не случайно. На ней находятся стадион "Динамо", спорткомплекс "Олимпиец" и множество небольших спортивных объектов.

Семейная пара с ребенком гуляют по набережной Спортивной гавани во Владивостоке
2 из 10

Название набережной не случайно. На ней находятся стадион "Динамо", спорткомплекс "Олимпиец" и множество небольших спортивных объектов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Одна из главных достопримечательностей набережной Спортивной гавани — парк аттракционов "Карусель". Можно прокатиться на колесе обозрения, с которого открывается прекрасный вид на гавань и пляж.

Летом в парке работают водные аттракционы, что привлекает гостей. В июне во Владивостоке довольно прохладно, но некоторые местные купаются и при температуре воды 15 градусов.

Парк аттракционов Карусель у набережной Спортивной гавани во Владивостоке
3 из 10

Одна из главных достопримечательностей набережной Спортивной гавани — парк аттракционов "Карусель". Можно прокатиться на колесе обозрения, с которого открывается прекрасный вид на гавань и пляж.

Летом в парке работают водные аттракционы, что привлекает гостей. В июне во Владивостоке довольно прохладно, но некоторые местные купаются и при температуре воды 15 градусов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В нескольких шагах от парка и набережной — городской океанариум и музей "Владивостокская крепость". Это одно из крупнейших приморских оборонительных сооружений не только в стране, но и в мире.

Дети бегают по детской площадке на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
4 из 10

В нескольких шагах от парка и набережной — городской океанариум и музей "Владивостокская крепость". Это одно из крупнейших приморских оборонительных сооружений не только в стране, но и в мире.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Еще одна достопримечательность города — остров Русский. С материком его соединяет построенный в 2012 году одноименный мост через пролив Босфор Восточный.

Именно Русский мост изображен на купюре номиналом в две тысячи рублей.

Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
5 из 10

Еще одна достопримечательность города — остров Русский. С материком его соединяет построенный в 2012 году одноименный мост через пролив Босфор Восточный.

Именно Русский мост изображен на купюре номиналом в две тысячи рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Над бухтой Золотой рог — Золотой мост. В бухте — торговый и рыбный порты, судоремонтные предприятия.

Рыбный промысел важен для города, что, естественно, сказывается на меню в кафе и ресторанах. Гребешки, мидии, устрицы, морские ежи, крабы, креветки, кальмары, осьминоги — все это здесь любят и умеют готовить.

Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
6 из 10

Над бухтой Золотой рог — Золотой мост. В бухте — торговый и рыбный порты, судоремонтные предприятия.

Рыбный промысел важен для города, что, естественно, сказывается на меню в кафе и ресторанах. Гребешки, мидии, устрицы, морские ежи, крабы, креветки, кальмары, осьминоги — все это здесь любят и умеют готовить.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В акватории Амурского залива во Владивостоке местные жители и туристы активно занимаются греблей.

Километрах в 15 от города, в бухте Бражникова на берегу Амурского залива находится популярный пляж "Лагуна". Песчаный, с пологим входом в воду — здесь комфортно отдыхать с детьми.

Но самый необычный пляж Владивостока — стеклянный. В мире есть всего два подобных: в России и в Калифорнии. Пляж действительно покрыт осколками стекла, которые благодаря волнам перестали быть острыми и выглядят как разноцветные прозрачные камушки. До Стеклянной бухты от города порядка десяти километров.

Занятия по гребле в акватории Амурского залива во Владивостоке
7 из 10

В акватории Амурского залива во Владивостоке местные жители и туристы активно занимаются греблей.

Километрах в 15 от города, в бухте Бражникова на берегу Амурского залива находится популярный пляж "Лагуна". Песчаный, с пологим входом в воду — здесь комфортно отдыхать с детьми.

Но самый необычный пляж Владивостока — стеклянный. В мире есть всего два подобных: в России и в Калифорнии. Пляж действительно покрыт осколками стекла, которые благодаря волнам перестали быть острыми и выглядят как разноцветные прозрачные камушки. До Стеклянной бухты от города порядка десяти километров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Один из старейших маяков на Дальнем Востоке — Токаревский. Построен в 1876 году на мысе Эгершельд. Сейчас без посещения маяка, который еще называют "Токаревской кошкой", не обходится практически ни одна экскурсия. Название сооружения и косы происходит от устаревшего термина "кошка" — так в позапрошлом веке называли песчаную отмель.

Считается, что именно здесь и начинается Тихий океан.

Один из старейших маяков на Дальнем Востоке России Токаревский маяк во Владивостоке
8 из 10

Один из старейших маяков на Дальнем Востоке — Токаревский. Построен в 1876 году на мысе Эгершельд. Сейчас без посещения маяка, который еще называют "Токаревской кошкой", не обходится практически ни одна экскурсия. Название сооружения и косы происходит от устаревшего термина "кошка" — так в позапрошлом веке называли песчаную отмель.

Считается, что именно здесь и начинается Тихий океан.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Маяк Басаргина на одноименном полуострове, построенный в 1937 году, — важный навигационный ориентир для подхода с моря в бухту Золотой рог и к порту Владивосток.

Маяк Басаргина на одноименном полуострове во Владивостоке
9 из 10

Маяк Басаргина на одноименном полуострове, построенный в 1937 году, — важный навигационный ориентир для подхода с моря в бухту Золотой рог и к порту Владивосток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Владивостокский морской торговый порт — это 15 причалов протяженностью более трех километров. Принимает почти две тысячи судов в год.

Погрузка судна FESCO NOVIK во Владивостокском морском торговом порту
10 из 10

Владивостокский морской торговый порт — это 15 причалов протяженностью более трех километров. Принимает почти две тысячи судов в год.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТуризмТуризмФото - ТуризмВладивосток
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