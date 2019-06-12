Прогулки по краю России: что посмотреть во Владивостоке летом

Набережная Спортивной гавани в центре Владивостока — благоустроенная зона отдыха для горожан и туристов с пляжем и парком. Не так давно эту территорию реконструировали, посадили молодые деревья, разбили клумбы и установили большой светомузыкальный фонтан.
Набережная Спортивной гавани в центре Владивостока — благоустроенная зона отдыха для горожан и туристов с пляжем и парком. Не так давно эту территорию реконструировали, посадили молодые деревья, разбили клумбы и установили большой светомузыкальный фонтан.
Название набережной не случайно. На ней находятся стадион "Динамо", спорткомплекс "Олимпиец" и множество небольших спортивных объектов.
Название набережной не случайно. На ней находятся стадион "Динамо", спорткомплекс "Олимпиец" и множество небольших спортивных объектов.
Одна из главных достопримечательностей набережной Спортивной гавани — парк аттракционов "Карусель". Можно прокатиться на колесе обозрения, с которого открывается прекрасный вид на гавань и пляж.
Летом в парке работают водные аттракционы, что привлекает гостей. В июне во Владивостоке довольно прохладно, но некоторые местные купаются и при температуре воды 15 градусов.
Одна из главных достопримечательностей набережной Спортивной гавани — парк аттракционов "Карусель". Можно прокатиться на колесе обозрения, с которого открывается прекрасный вид на гавань и пляж.
Летом в парке работают водные аттракционы, что привлекает гостей. В июне во Владивостоке довольно прохладно, но некоторые местные купаются и при температуре воды 15 градусов.
В нескольких шагах от парка и набережной — городской океанариум и музей "Владивостокская крепость". Это одно из крупнейших приморских оборонительных сооружений не только в стране, но и в мире.
В нескольких шагах от парка и набережной — городской океанариум и музей "Владивостокская крепость". Это одно из крупнейших приморских оборонительных сооружений не только в стране, но и в мире.
Еще одна достопримечательность города — остров Русский. С материком его соединяет построенный в 2012 году одноименный мост через пролив Босфор Восточный.
Именно Русский мост изображен на купюре номиналом в две тысячи рублей.
Еще одна достопримечательность города — остров Русский. С материком его соединяет построенный в 2012 году одноименный мост через пролив Босфор Восточный.
Именно Русский мост изображен на купюре номиналом в две тысячи рублей.
Над бухтой Золотой рог — Золотой мост. В бухте — торговый и рыбный порты, судоремонтные предприятия.
Рыбный промысел важен для города, что, естественно, сказывается на меню в кафе и ресторанах. Гребешки, мидии, устрицы, морские ежи, крабы, креветки, кальмары, осьминоги — все это здесь любят и умеют готовить.
Над бухтой Золотой рог — Золотой мост. В бухте — торговый и рыбный порты, судоремонтные предприятия.
Рыбный промысел важен для города, что, естественно, сказывается на меню в кафе и ресторанах. Гребешки, мидии, устрицы, морские ежи, крабы, креветки, кальмары, осьминоги — все это здесь любят и умеют готовить.
В акватории Амурского залива во Владивостоке местные жители и туристы активно занимаются греблей.
Километрах в 15 от города, в бухте Бражникова на берегу Амурского залива находится популярный пляж "Лагуна". Песчаный, с пологим входом в воду — здесь комфортно отдыхать с детьми.
Но самый необычный пляж Владивостока — стеклянный. В мире есть всего два подобных: в России и в Калифорнии. Пляж действительно покрыт осколками стекла, которые благодаря волнам перестали быть острыми и выглядят как разноцветные прозрачные камушки. До Стеклянной бухты от города порядка десяти километров.
В акватории Амурского залива во Владивостоке местные жители и туристы активно занимаются греблей.
Километрах в 15 от города, в бухте Бражникова на берегу Амурского залива находится популярный пляж "Лагуна". Песчаный, с пологим входом в воду — здесь комфортно отдыхать с детьми.
Но самый необычный пляж Владивостока — стеклянный. В мире есть всего два подобных: в России и в Калифорнии. Пляж действительно покрыт осколками стекла, которые благодаря волнам перестали быть острыми и выглядят как разноцветные прозрачные камушки. До Стеклянной бухты от города порядка десяти километров.
Один из старейших маяков на Дальнем Востоке — Токаревский. Построен в 1876 году на мысе Эгершельд. Сейчас без посещения маяка, который еще называют "Токаревской кошкой", не обходится практически ни одна экскурсия. Название сооружения и косы происходит от устаревшего термина "кошка" — так в позапрошлом веке называли песчаную отмель.
Считается, что именно здесь и начинается Тихий океан.
Один из старейших маяков на Дальнем Востоке — Токаревский. Построен в 1876 году на мысе Эгершельд. Сейчас без посещения маяка, который еще называют "Токаревской кошкой", не обходится практически ни одна экскурсия. Название сооружения и косы происходит от устаревшего термина "кошка" — так в позапрошлом веке называли песчаную отмель.
Считается, что именно здесь и начинается Тихий океан.
Маяк Басаргина на одноименном полуострове, построенный в 1937 году, — важный навигационный ориентир для подхода с моря в бухту Золотой рог и к порту Владивосток.
Маяк Басаргина на одноименном полуострове, построенный в 1937 году, — важный навигационный ориентир для подхода с моря в бухту Золотой рог и к порту Владивосток.
Владивостокский морской торговый порт — это 15 причалов протяженностью более трех километров. Принимает почти две тысячи судов в год.
Владивостокский морской торговый порт — это 15 причалов протяженностью более трех километров. Принимает почти две тысячи судов в год.