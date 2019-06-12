Прогулки по краю России: что посмотреть во Владивостоке летом

Одна из главных достопримечательностей набережной Спортивной гавани — парк аттракционов "Карусель". Можно прокатиться на колесе обозрения, с которого открывается прекрасный вид на гавань и пляж.

Летом в парке работают водные аттракционы, что привлекает гостей. В июне во Владивостоке довольно прохладно, но некоторые местные купаются и при температуре воды 15 градусов.