Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T23:51Z
https://ria.ru/20190611/1555502380.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152132/95/1521329578_0:216:2876:1834_1036x0_80_0_0_a90c5a31fe4b5983359aa0e54e5ff5a5.jpg
РИА Новости

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Вчера, 23:41
9037
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. 24 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. 24 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. 24 мая 2018. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
"Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО. Ей необходимо выстраивать (отношения) только между Европой и Россией", - заявил Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS.
Президент РФ Владимир Путин
21 мая, 21:40
Путин обсудил с Макроном и Меркель кризис на Украине
Вместе с тем он отметил, что пока нет явного прогресса по Минским соглашениям по Донбассу, нельзя говорить о реформе G8, которая сократилась до "большой семерки" в 2014 году. Несмотря на это, Европе "необходимо вести с Россией стратегический диалог" и "восстановить динамику (отношений)", сказал Макрон.
"Поэтому в ближайшие недели я снова проведу длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным и в качестве президента Франции, и в качестве председателя G7, чтобы восстановить ее (динамику)", - добавил президент.
Он не уточнил деталей. Между тем, в японской Осаке 28-29 июня пройдет саммит G20.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
29 августа 2018, 08:42
"Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина
42364118
Обсудить 3
Эммануэль МакронФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
РИА
Новости
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
Российский профессор рассказал об "опасных" планах США
Дунья Миятович
Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Лента
новостей
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Города мира. Дрезден
Опрос выявил отношение немцев к России
Логотип мессенджера WhatsApp
WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
США недовольны отсутствием "достаточного давления" России на Асада
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
Президент РФ Владимир Путин
Российский посол рассказал о планах Путина в рамках визита в Италию
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
Лента новостейМолния