Макрон анонсировал переговоры с Путиным

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

"Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО. Ей необходимо выстраивать (отношения) только между Европой и Россией", - заявил Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS

Вместе с тем он отметил, что пока нет явного прогресса по Минским соглашениям по Донбассу, нельзя говорить о реформе G8, которая сократилась до "большой семерки" в 2014 году. Несмотря на это, Европе "необходимо вести с Россией стратегический диалог" и "восстановить динамику (отношений)", сказал Макрон.

"Поэтому в ближайшие недели я снова проведу длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным и в качестве президента Франции, и в качестве председателя G7, чтобы восстановить ее (динамику)", - добавил президент.

Он не уточнил деталей. Между тем, в японской Осаке 28-29 июня пройдет саммит G20.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.