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РИА Новости

Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США

Вчера, 23:39
1997
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
"У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай приняли решение попытаться сеять дезинформацию об администрации, говорить, что у президента и его советников разногласия, - это можно видеть свободно", - сказал Болтон, выступая в Вашингтоне.
Он привел пример, когда глава МИД Ирана Джавад Зариф сказал, что советники Трампа ведут его к конфронтации с Ираном. Других доказательств Болтон не предоставил.
Слухи о многочисленных разногласиях в администрации США являются одной из самых излюбленных тем и американских СМИ в последние два с половиной года - с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.
В недавней книге "Осада: Трамп под огнем" журналист Майкл Вулфф утверждает, что Трамп жаловался на Болтона за то, что тот хотел "втравить" его в войну.
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