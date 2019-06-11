Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

"У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай приняли решение попытаться сеять дезинформацию об администрации, говорить, что у президента и его советников разногласия, - это можно видеть свободно", - сказал Болтон, выступая в Вашингтоне.

Он привел пример, когда глава МИД Ирана Джавад Зариф сказал, что советники Трампа ведут его к конфронтации с Ираном. Других доказательств Болтон не предоставил.

Слухи о многочисленных разногласиях в администрации США являются одной из самых излюбленных тем и американских СМИ в последние два с половиной года - с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.