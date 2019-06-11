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РИА Новости

Суд оштрафовал Льва Пономарева на 300 тысяч рублей

Вчера, 23:34
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер движения "За права человека" Лев Пономарев выступает на Всероссийском съезде в защиту прав человека
Лидер движения За права человека Лев Пономарев выступает на Всероссийском съезде в защиту прав человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев выступает на Всероссийском съезде в защиту прав человека. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитника Льва Пономарева за повторное нарушение порядка проведения митинга и акции в поддержку фигурантов судебных дел "Нового величия" и "Сети"* у здания ФСБ в Москве в мае, сообщили РИА Новости в суде.
"Решением суда Лев Пономарев оштрафован на 300 тысяч рублей по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ", - сказал собеседник агентства.
Ранее Лев Пономарев рассказал РИА Новости, что собирался провести акцию в центре Москвы, но она не была согласована, тогда ее отменили и 13 мая на Лубянке "сделали сход граждан без плакатов для обсуждения" ситуации по судебным делам "Сети"* и "Нового величия". За это ему выписали протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга.
В конце октября главу общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции". Тверской суд Москвы 5 декабря назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции, 7 декабря Мосгорсуд сократил этот срок до 16 суток.
Лев Пономарев
13 февраля, 17:10
Движение "За права человека" признали иностранным агентом
Десять участников движения "Новое величие" арестовали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было 18 лет. Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации: якобы к ним в компанию был внедрен агент силовых структур, который склонил их к нарушению закона. Двое участников "Нового величия", чьи дела рассматривались отдельно, уже получили сроки: Павел Ребровский и Рустам Рустамов, заключившие сделку со следствием, приговорены соответственно к 2,5 годам колонии и 1,5 годам условно. В мае следствие направило в прокуратуру "основное" уголовное дело о восьми участниках экстремистского сообщества.
Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова. По данным источника, знакомого с материалами дела, следствие установило, что они входили в петербургскую ячейку террористической организации "Сеть" и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке.
*Запрещённая в России организация
Лидер общественного движения За права человека, член бюро федерального Политсовета движения Солидарность Лев Пономарев
21 декабря 2018, 12:39
В Кремле проверят, были ли нарушения закона при освобождении Пономарева
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