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РИА Новости

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Вчера, 23:26
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Красноярском крае в поселке Таежный рядом с жилыми домами загорелся лес на площади 20 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
Уточняется, что до жилого сектора - 500-700 метров, существует угроза распространения огня. По предварительным данным, пострадавших нет.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Вчера, 12:11
Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
Лес загорелся на территории промышленной базы. Сообщается, что район тушения - безводный.
На помощь в тушении выдвинулся пожарный поезд. Кроме того, к тушению привлекли 18 человек и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
В 00.30 мск МЧС объявило локализацию пожара.
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МЧСКрасноярский крайПроисшествия
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