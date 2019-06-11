В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Красноярском крае в поселке Таежный рядом с жилыми домами загорелся лес на площади 20 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.

Уточняется, что до жилого сектора - 500-700 метров, существует угроза распространения огня. По предварительным данным, пострадавших нет.

Лес загорелся на территории промышленной базы. Сообщается, что район тушения - безводный.

На помощь в тушении выдвинулся пожарный поезд. Кроме того, к тушению привлекли 18 человек и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.