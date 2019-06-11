Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович сообщила, что собирается посетить Крым, но ее визит должен быть подвержен, есть еще много вопросов, которые нужно уточнить.

Ранее департамент информации и печати МИД России сообщил, что члены межправительственной комиссии России по делам Совета Европы были "проинформированы (на ее заседании во вторник) о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в Крым 7-11 октября".

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете в отношении моего визита в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще предстоит подтвердить", - говорится в поступившем в РИА Новости комментарии Миятович.