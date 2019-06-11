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РИА Новости

Российский посол рассказал о планах Путина в рамках визита в Италию

Вчера, 23:07
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИМ, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего официального визита на Апеннины проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте, сообщил во вторник посол РФ в Италии Сергей Разов на приеме в Риме в честь Дня России.
"Мы с итальянскими коллегами активно работаем над подготовкой официального визита президента РФ Владимира Путина, который состоится в июле. Уверен, что встречи и переговоры главы российского государства с президентом и председателем правительства Италии, другими официальными лицами дадут новый мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества, позволят обменяться мнениями по ключевым международным проблемам", - сказал посол.
Разов подчеркнул, что этот визит значим и в более широком европейском и международном контексте, как свидетельство важности поддержания равноправного взаимоуважительного диалога и отвечающего интересам граждан взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее официальный представитель Святого престола Алессандро Джизотти сообщил, что в ходе визита президент России встретится в Ватикане с папой Римским Франциском.
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