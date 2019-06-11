Российский посол рассказал о планах Путина в рамках визита в Италию

РИМ, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего официального визита на Апеннины проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте, сообщил во вторник посол РФ в Италии Сергей Разов на приеме в Риме в честь Дня России.

"Мы с итальянскими коллегами активно работаем над подготовкой официального визита президента РФ Владимира Путина, который состоится в июле. Уверен, что встречи и переговоры главы российского государства с президентом и председателем правительства Италии, другими официальными лицами дадут новый мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества, позволят обменяться мнениями по ключевым международным проблемам", - сказал посол.

Разов подчеркнул, что этот визит значим и в более широком европейском и международном контексте, как свидетельство важности поддержания равноправного взаимоуважительного диалога и отвечающего интересам граждан взаимовыгодного сотрудничества.