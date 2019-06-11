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РИА Новости

Грузия намерена решать конфликт с Абхазией мирным путем

Вчера, 22:49
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 июн - РИА Новости. Находящийся в Вашингтоне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и отметил, что страна намерена решать конфликт с Абхазией и Южной Осетией исключительно мирным путем.
"Мы ценим твердую поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Грузии... нами решено справится с конфликтом лишь мирным путем",- заявил Бахтадзе на совместном брифинге с Помпео, его слова приводит пресс-служба грузинского правительства.
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Бахтадзе напомнил, что правительство Грузии при поддержке США разработало проект "Шаг к лучшему будущему", который направлен на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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