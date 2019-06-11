Грузия намерена решать конфликт с Абхазией мирным путем

ТБИЛИСИ, 11 июн - РИА Новости. Находящийся в Вашингтоне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и отметил, что страна намерена решать конфликт с Абхазией и Южной Осетией исключительно мирным путем.

"Мы ценим твердую поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Грузии... нами решено справится с конфликтом лишь мирным путем",- заявил Бахтадзе на совместном брифинге с Помпео, его слова приводит пресс-служба грузинского правительства.

Бахтадзе напомнил, что правительство Грузии при поддержке США разработало проект "Шаг к лучшему будущему", который направлен на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.