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РИА Новости
Культура

Валерия Гай Германика представила на "Кинотавре" фильм "Мысленный волк"

Вчера, 22:48
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Валерия Гай Германика на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Режиссер Валерия Гай Германика на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Валерия Гай Германика на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Премьера фильма режиссера Валерии Гай Германики "Мысленный волк" с Юлией Высоцкой в одной из главных ролей прошла во вторник в конкурсе фестиваля "Кинотавр" в Сочи.
"Вот актриса Лиза Климова, актёр Юрий Трубин, оператор Марат Абдель Патах, актер Алексей Новичков, Игорь Вдовин, хорошего вам вечера", - сказала режиссер, представляя фильм.
Фильм рассказывает о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке – людоеде. На философском уровне это размышление об утерянной чистоте помыслов, которая является главным условием гармонии человеческого существования, и еще одна иллюстрация пословицы "Сон разума рождает чудовищ".
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