Валерия Гай Германика представила на "Кинотавре" фильм "Мысленный волк"

СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Премьера фильма режиссера Валерии Гай Германики "Мысленный волк" с Юлией Высоцкой в одной из главных ролей прошла во вторник в конкурсе фестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Фильм рассказывает о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке – людоеде. На философском уровне это размышление об утерянной чистоте помыслов, которая является главным условием гармонии человеческого существования, и еще одна иллюстрация пословицы "Сон разума рождает чудовищ".