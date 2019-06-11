В Ногинске проверяют данные о продаже квартир для расселения ветхого жилья

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следователи проверят появившиеся в СМИ сообщения о продаже квартир, построенных под переселение из ветхого жилья в Ногинске, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Уточняется, что 11 июня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Ногинске нарушаются жилищные права граждан - местным жителям приходится проживать в ветхом многоквартирном доме, а квартиры, которые были выделены жителям в новом доме для переселения, проданы.

"По данному сообщению, СМИ ... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в разделе вопросов было опубликовано видеообращение жителей Ногинска. На записи они жалуются на условия, в которых им приходится жить. По словам женщины на видео, дому 179 лет, проводка ветхая, коммуникации изношены практически полностью, полы и стены в плесени, болеют и дети, и взрослые.