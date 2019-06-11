В ОНК прокомментировали освобождение Голунова

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Решение по делу журналиста Ивана Голунова, которого подозревали якобы в причастности к сбыту наркотиков, но в итоге дело закрыли, показало, что власть готова признавать и исправлять свои ошибки, сказала РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

"Власть показала, что готова признавать ошибки и исправлять их. Это было мудрое и главное - справедливое решение. Как только мы привлекли внимание к множественным процессуальным нарушениям по задержанию и попросили проверку, она была сделана и показала нашу правоту", - сказала Меркачева. Она уверена, что виновные правоохранители будут наказаны. "Как именно - посмотрим. Но сделать это надо быстро и публично, чтоб другим неповадно было", - сказала Меркачева.

Она добавила, что ОНК участвует в согласованной акции в защиту журналистов и свободы слова 16 июня в Москве. "Это будет митинг победы справедливости и разума", - сказала она.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.