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РИА Новости

В ОНК прокомментировали освобождение Голунова

Вчера, 22:40
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Решение по делу журналиста Ивана Голунова, которого подозревали якобы в причастности к сбыту наркотиков, но в итоге дело закрыли, показало, что власть готова признавать и исправлять свои ошибки, сказала РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Вчера, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
"Власть показала, что готова признавать ошибки и исправлять их. Это было мудрое и главное - справедливое решение. Как только мы привлекли внимание к множественным процессуальным нарушениям по задержанию и попросили проверку, она была сделана и показала нашу правоту", - сказала Меркачева. Она уверена, что виновные правоохранители будут наказаны. "Как именно - посмотрим. Но сделать это надо быстро и публично, чтоб другим неповадно было", - сказала Меркачева.
Она добавила, что ОНК участвует в согласованной акции в защиту журналистов и свободы слова 16 июня в Москве. "Это будет митинг победы справедливости и разума", - сказала она.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Вчера, 19:03
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Дело журналиста Ивана ГолуноваРоссияПроисшествия
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