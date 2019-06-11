Косачев потребовал "поименного возмездия" за преследование Голунова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев приветствовал освобождение журналиста Ивана Голунова, которого подозревали якобы в причастности к сбыту наркотиков, и потребовал "поименного возмездия" для тех, кто незаконно преследовал журналиста.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

Сенатор написал, что с радостью относится к освобождению Голунова. Он поблагодарил всех, кто поддержал журналиста, и пожелал тем, кому придется объяснять эту историю, сделать это "честно и покаянно".

"И самое главное. Возмездие тем, кто это сотворил. Поимённое, разумеется", - написал он в Facebook

Косачев отметил, что исход дела - это победа российского гражданского общества и поражение тех, кто не подозревал о его существовании в стране. "Оно есть. И это главное", - добавил он.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

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По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.