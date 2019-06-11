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РИА Новости

США работают над запросом Польши на закупку истребителей F-35

Вчера, 22:36
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© AFP 2019 / US NavyИстребитель ВВС США F-35
Истребитель ВВС США F-35
© AFP 2019 / US Navy
Истребитель ВВС США F-35. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты в настоящий момент ведут работу над удовлетворением запроса Польши на покупку истребителей F-35, сообщил в рамках телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный чиновник Белого дома.
"Они (Польша) уже подготовили запрос по поводу F-35, и мы работаем над формальностями с нашими военными, чтобы направить им предложение по итогам", - сказал он.
Авиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской области
2 июня, 19:09
National Interest назвал российского конкурента F-35
Ранее польский источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что власти Польши надеются форсировать получение американских истребителей F-35, если США отменят поставку этих самолетов Турции. В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Речь идет об американских истребителях F-35. Данные самолеты планируется купить для замены самолетов Су-22 и МиГ-29 советского производства.
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F-35ПольшаСШАВ мире
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