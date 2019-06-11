США работают над запросом Польши на закупку истребителей F-35

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты в настоящий момент ведут работу над удовлетворением запроса Польши на покупку истребителей F-35, сообщил в рамках телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Они (Польша) уже подготовили запрос по поводу F-35, и мы работаем над формальностями с нашими военными, чтобы направить им предложение по итогам", - сказал он.