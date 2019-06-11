МВД подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. МВД РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, проектом предлагается дополнить имеющиеся правила освидетельствования еще двумя признаками опьянения - "наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации" и "положительные показания средства (экспресс-теста) обнаружения наркотических веществ в слюне".

Эти признаки будут являться достаточным основанием для последующего проведения полицейским освидетельствования с использованием техсредств измерения, обеспечивающих запись результатов, или направления водителя на медосвидетельствование.

Как отмечает пресс-служба МВД, новые признаки помогут полицейским оперативно осуществлять предварительную проверку, не ограничиваясь органолептическими методами, а также выявлять водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, в случаях отсутствия его характерных признаков. Уточняется, что отказ водителя от такой проверки не повлечет правовых последствий.

"Применение указанных средств позволит минимизировать субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций, а также исключить необоснованные процедуры освидетельствования", - говорится в пояснительной записке.

Как добавляется, использование таких технических средств для выявления опьянения получило широкое распространение за рубежом. Например полиция Литвы с января 2019 года начала использовать бесконтактные детекторы алкоголя. Во время проверки водителя на трезвость с помощью этих устройств не требуется физического контакта с проверяемым, поскольку прибор анализирует выдыхаемый человеком воздух. В случае положительного результата, сотрудники полиции проводят проверку с прибором, который устанавливает точное количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. Детектор эффективно используется во время рейдов, а также при проведении массовых проверок водителей.