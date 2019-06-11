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РИА Новости

Французские врачи рассказали, как кофе помог ребенку с редкой болезнью

Вчера, 22:29
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЧашка кофе
Чашка кофе
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Во Франции врачи описали редкое генетическое расстройство, симптомы которого устраняются благодаря регулярному потреблению кофе. Об этом сообщает MedicalXpress.
У одиннадцатилетнего французского мальчика врачи обнаружили генетическую паталогию, вызывающая нарушение работы мышц. Дискинезия связана с дефектом в гене ADCY5 и провоцирует непроизвольные движения рук, ног и лица. Подобный диагноз встречается примерно у одного человека из миллиона и пока остается неизлечимым.
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При этом родители мальчика были уверены, что предотвращать припадки у ребенка помогает кофеин. После того, как они по ошибке купили капсулы эспрессо без кофеина, симптомы заболевания резко обострились. Четыре дня мальчика мучали мышечные спазмы. Только после того, как родители поняли свою ошибку и дали ему кофе с кофеином, припадки прекратились.
"Это одна из тех невероятных случайностей, которыми усеяна история медицины", - заявила доктор Эммануель Фламан-Розе из больницы Питье-Сальпетриер в Париже.
Врачи давно предполагали, что крепкий кофе помогает преодолевать мышечные спазмы, но слишком малое количество людей с подобным диагнозом не позволяло провести эксперимент. Отмечается, что к подобному эксперименту имелись бы вопросы этического характера, поскольку группа пациентов, которым бы вместо кофеина давались компоненты, призванные проверить эффект плацебо, могли испытывать острые боли и дискомфорт.
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