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РИА Новости

В деле Голунова решающую роль сыграло неравнодушие общества, считают юристы

Вчера, 22:28
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди собрались у здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в ожидании выхода журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. 11 июня 2019
Люди собрались у здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в ожидании выхода журналиста интернет-издания Медуза Ивана Голунова. 11 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди собрались у здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в ожидании выхода журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. 11 июня 2019
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. История журналиста Ивана Голунова, которого подозревали якобы в причастности к сбыту наркотиков, говорит о том, что общественная солидарность остается важнейшим инструментом защиты от незаконного преследования со стороны правоохранителей, считают опрошенные РИА Новости юристы.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Журналист освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Юрист компании "Barton" Илья Карташов поддерживает решение МВД отпустить Голунова из-под стражи и считает, что большую роль в этом деле сыграл общественный резонанс.
"С одной стороны, очень радует, что уголовное преследование невиновного человека прекращено, но невольно задаешься вопросом, случилось бы подобное без влияния широкого общественного резонанса данного дела?" - сказал Карташов РИА Новости во вторник.
Он также выразил надежду, что виновники инцидента понесут должное наказание в соответствии с законодательством РФ.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Вчера, 21:16
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В свою очередь адвокат коллегии "Карабанов и партнеры" Станислав Мальцев отметил, что "полицейский произвол в отношении Ивана Голунова в очередной раз показал, что невиновный человек может доказать свою невиновность только в случае, если ситуация приобретает общественный резонанс, который выражается в одиночных пикетах, митингах, солидарности между разными СМИ".
"Данный резонанс приводит к тому, что в дело вмешивается министр МВД Владимир Колокольцев, который "вскрывает" существующую коррупционную составляющую в органах внутренних дел и применяет непосредственные меры к лицам, которые учиняют произвольные задержания невиновных граждан и которые возбуждают против них уголовные дела по надуманным обвинениям", - сказал РИА Новости Мальцев.
Он добавил, что в нынешней правовой обстановке такой метод является, пожалуй, единственным, с помощью которого можно добиться справедливости, в особенности в такие короткие сроки.
"Однако это не означает, что подобный произвол прекратится и что таких проблем нет в иных регионах, и мы как адвокаты постоянно сталкиваемся с различными нарушениями со стороны правоохранительных органов", - сказал юрист.
Адвокат Владимир Постанюк рассказал, что историй, подобных делу Голунова, в России очень много.
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"Министр внутренних дел фактически принес извинения и сказал, что будут приниматься какие-то меры воздействия при всей очевидности и незаконности возбуждения уголовного дела. Сразу возникает вопрос, а где ответственность прокурора, который надзирал за этим делом, ответственность судьи, которая не удосужилась, а обязана была посмотреть обоснованность подозрений", - сказал собеседник агентства.
"Я полагаю, что уже после отставок необходимо проводить проверку законности судебных актов, заведомо незаконных действий, нужно задуматься, откуда появились эти наркотики, их же кто-то принес в квартиру и положил, надо выяснять, кто это сделал и зачем, или это будет просто конвейер", - добавил Постанюк.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
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В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваРоссияОбщество
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