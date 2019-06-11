СМИ сообщили подробности захвата заложников во французской тюрьме

Ранее сообщалось, что в министерстве юстиции была задействована кризисная группа в связи с захватом заложников в Конде-сюр-Сарт.

По предварительным данным, в заложниках находится юный стажер и более опытный надзиратель. Захватчик - заключенный, известный своими радикальными настроениями и отбывающий долгий срок. Ранее он уже осуществлял взятие заложников, за что его и перевели в Конде-сюр-Сарт. По данным телеканала, заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.