СМИ сообщили подробности захвата заложников во французской тюрьме

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Стажер и надзиратель захвачены в заложники в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что в министерстве юстиции была задействована кризисная группа в связи с захватом заложников в Конде-сюр-Сарт.
По предварительным данным, в заложниках находится юный стажер и более опытный надзиратель. Захватчик - заключенный, известный своими радикальными настроениями и отбывающий долгий срок. Ранее он уже осуществлял взятие заложников, за что его и перевели в Конде-сюр-Сарт. По данным телеканала, заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.
Отмечается, что в тюрьме Конде-сюр-Сарт происходили многочисленные захваты заложников и нападения.