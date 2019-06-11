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РИА Новости
Культура

Сын Алибасова назвал цель иска родственников к производителю "Крота"

Вчера, 22:18
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Бари Алибасов . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Родственники Бари Алибасова не ставят перед собой задачу получить компенсацию от производителя средства для очистки труб, которым отравился продюсер, они хотят добиться справедливости, об этом журналистам во вторник сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.
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Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя средства для очистки труб, которым, как утверждают родственники, отравился продюсер.
"Я искренне был уверен, что виновата рассеянность папы... Но на следующий день мы начали получать обращения, что у людей были такие же проблемы, с летальными исходами, с препаратом в той же упаковке. Нет задачи получить компенсацию с "Крота", это уже гражданская позиция", - сказал сын.
По его словам, врач в НИИ Склифосовского рассказал о том, что в клинику ежегодно приходит около 200 человек с подобными ожогами. "Это история, на которую нужно влиять. Эта проблема должна быть освещена", - подчеркнул Алибасов-младший.
Ранее Горожанкин отмечал, что супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск к ООО "АМС Медиа" – производителю жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка". Помощник продюсера Сергей Моцарь, который приехал после звонка Алибасова к нему домой и вызвал "скорую", заявлял, что бутылка с химическим средством, по его мнению, внешне сильно напоминает питьевой йогурт, а сама жидкость не имеет резкого химического запаха. Моцарь предполагает, что Алибасов, скорее всего, перепутал "Крот" именно с питьевым йогуртом. Горожанкин отмечал, что у Алибасова плохое зрение и он был без очков в момент, когда выпил средство.
РИА Новости пока не располагает комментарием производителя.
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