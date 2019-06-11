На входе в парламент Греции вывесили указ президента о его роспуске

АФИНЫ, 11 июн - РИА Новости. Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов 7 июля.
Указ президента во вторник вечером вывешен на доске объявлений у входа в парламент. По традиции, это означает, что указ вступил в силу. После издания декрета о роспуске официально начинается предвыборная кампания.
Первое заседание нового состава парламента назначено 17 июля на 11.00.
Досрочные выборы проводятся в связи с тем, что правящая партия СИРИЗА проиграла выборы в Европарламент оппозиционной консервативной "Новой демократии" и премьер-министр Греции Алексис Ципрас решил просить у народа мандат на продолжение политики правительства.
В понедельник вечером Ципрас посетил президента и попросил распустить парламент. Павлопулос сказал, что в соответствии с конституцией принимает предложение премьера.
Указ был опубликован спустя сутки после встречи.