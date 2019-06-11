Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Журналист Иван Голунов, покинувший здание ГСУ МВД после снятия с него обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ, поблагодарил всех за поддержку и попросил дать ему время на то, чтобы прийти в себя.

Во вторник стало известно, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты.

"Дайте мне немного прийти в себя и спасибо всем за поддержку. Надеюсь, никто не окажется в такой ситуации, как я. Буду продолжать ту работу, которую делал, мне надо оправдать доверие", - сказал Голунов журналистам на выходе из здания ГСУ МВД.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

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По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.