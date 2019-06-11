В Тульской области возбудили дело после ДТП с участием автомобилей МЧС

Авария произошла около 9.35 мск 10 июня в Веневском районе Тульской области. Как сообщалось ранее, на 201-м километре трассы М-4 "Дон" четыре автомобиля колонны МЧС совершили техническую остановку, во время которой в них въехала фура. Пострадали пять сотрудников МЧС России, которых доставили в Новомосковскую городскую больницу, где двоих в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, а затем на вертолете отправили в Москву, еще троих после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.