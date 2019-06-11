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РИА Новости

В Тульской области возбудили дело после ДТП с участием автомобилей МЧС

Вчера, 21:13
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© Фото : МЧС РФДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области. 10 июня 2019
ДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 Дон в Тульской области. 10 июня 2019
© Фото : МЧС РФ
ДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области. 10 июня 2019
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием автомобилей МЧС в Тульской области, в результате которого пострадали пятеро спасателей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев.
Авария произошла около 9.35 мск 10 июня в Веневском районе Тульской области. Как сообщалось ранее, на 201-м километре трассы М-4 "Дон" четыре автомобиля колонны МЧС совершили техническую остановку, во время которой в них въехала фура. Пострадали пять сотрудников МЧС России, которых доставили в Новомосковскую городскую больницу, где двоих в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, а затем на вертолете отправили в Москву, еще троих после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
10 июня, 16:58
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
"Возбудили уголовное дело по статье 264 (УК РФ), части первой", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Ярцев, в ближайшее время может решаться вопрос об избрании меры пресечения водителю грузовика, который врезался в автомобили колонны МЧС.
Статья "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" предусматривает до двух лет лишения свободы.
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Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
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