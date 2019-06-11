В Тульской области возбудили дело после ДТП с участием автомобилей МЧС

ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием автомобилей МЧС в Тульской области, в результате которого пострадали пятеро спасателей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев.
Авария произошла около 9.35 мск 10 июня в Веневском районе Тульской области. Как сообщалось ранее, на 201-м километре трассы М-4 "Дон" четыре автомобиля колонны МЧС совершили техническую остановку, во время которой в них въехала фура. Пострадали пять сотрудников МЧС России, которых доставили в Новомосковскую городскую больницу, где двоих в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, а затем на вертолете отправили в Москву, еще троих после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.
"Возбудили уголовное дело по статье 264 (УК РФ), части первой", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Ярцев, в ближайшее время может решаться вопрос об избрании меры пресечения водителю грузовика, который врезался в автомобили колонны МЧС.
Статья "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" предусматривает до двух лет лишения свободы.