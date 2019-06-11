В Екатеринбурге разыскивают ограбившего ветерана лжегазовика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, укравшего деньги у ветерана под видом сотрудника газовой службы, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Сейчас устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному преступлению. Раскрытие и расследование дела находится на контроле руководства УМВД по городу Екатеринбурга", – сказал собеседник агентства, не уточнив похищенную сумму.