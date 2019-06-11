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РИА Новости

В Екатеринбурге разыскивают ограбившего ветерана лжегазовика

Вчера, 21:06
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, укравшего деньги у ветерана под видом сотрудника газовой службы, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
Как ранее написали в сообществе "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте", 4 июня неизвестный мужчина в форме сотрудника газовой службы попал в квартиру к ветерану Великой Отечественной войны под предлогом проверки оборудования. Пока пенсионерка была на кухне, мужчина украл 400 тысяч рублей и скрылся.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Сейчас устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному преступлению. Раскрытие и расследование дела находится на контроле руководства УМВД по городу Екатеринбурга", – сказал собеседник агентства, не уточнив похищенную сумму.
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