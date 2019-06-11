Пиар-директор прокомментировал версию об умышленном отравлении Алибасова

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Версия об отравлении Бари Алибасова не исключается, но он должен сам подтвердить ее или опровергнуть, когда окончательно придет в сознание, сказал журналистам во вторник пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя средства для очистки труб, которым, как утверждают родственники, отравился продюсер.

"Сегодня я отправил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, чтобы они сообщили, когда будет готова экспертиза. Когда она будет готова и нам предоставлена, нами уже будут приняты решения о подаче в суд... Когда Бари Алибасов придет в сознание, будет рассматриваться версия криминального характера. Мы ждем, что он скажет. Может, начнется следствие. Версия (об отравлении) будет рассматриваться серьезно", - сказал Горжанкин.