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РИА Новости
Культура

Пиар-директор прокомментировал версию об умышленном отравлении Алибасова

Вчера, 21:05
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Версия об отравлении Бари Алибасова не исключается, но он должен сам подтвердить ее или опровергнуть, когда окончательно придет в сознание, сказал журналистам во вторник пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя средства для очистки труб, которым, как утверждают родственники, отравился продюсер.
"Сегодня я отправил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, чтобы они сообщили, когда будет готова экспертиза. Когда она будет готова и нам предоставлена, нами уже будут приняты решения о подаче в суд... Когда Бари Алибасов придет в сознание, будет рассматриваться версия криминального характера. Мы ждем, что он скажет. Может, начнется следствие. Версия (об отравлении) будет рассматриваться серьезно", - сказал Горжанкин.
По словам сына Алибасова, Бари Алибасова-младшего, делать выводы можно будет после того, как продюсер окончательно придет в сознание и скажет о том, соответствует ли эта версия действительности.
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Вчера, 18:49
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
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