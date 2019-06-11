Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T21:00Z
https://ria.ru/20190611/1555500079.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155550/03/1555500317_0:0:3088:1736_1036x0_80_0_0_b2be996d4a1768ff1fb7b4bf1a694e31.jpg
РИА Новости

Голунов вышел на свободу

Вчера, 20:56
13442
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Журналист Иван Голунов покинул здание главного следственного управления МВД по Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости.
На вопрос журналиста, пойдет ли он на несанкционированную акцию в его поддержку, которая намечена на завтрашний день, Голунов ответил отрицательно.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Вчера, 19:14
"Медуза" предложила не ходить на несогласованную акцию в поддержку Голунова
"Нет, на митинг я не пойду, мне надо прийти в себя", - сказал журналист.
Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев попросил Владимира Путина отстранить от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Кроме того, от работы отстранили полицейских, участвовавших в задержании журналиста.

Дело Голунова

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Вчера, 19:03
Симоньян об освобождении Голунова: последний раз так радовалась во время ЧМ
Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Вчера, 20:29
Собянин прокомментировал дело Голунова
256191032184
Обсудить 37
Дело журналиста Ивана ГолуноваРоссия
Популярные комментарии
Жаль, очень жаль.
11 июня, 21:04
llevone2017
18101035
Всех виновных "полицейских" уволить, а затем лет по 5 дать. Что-бы другим неповадно было.
11 июня, 21:12
ttitan3331
2520019
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Собянин прокомментировал дело Голунова
РИА
Новости
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Думе предложили смягчить статью 228 УК о наказании за хранение наркотиков
Пожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
Журналист Иван Голунов в суде
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Лента
новостей
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян об освобождении Голунова: последний раз так радовалась во время ЧМ
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с Российской коллегой Татьяной Москальковой
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Николай Дроздов на съемках программы В мире животных в крымском сафари-парке Тайган
Дроздов ушел из программы "В мире животных"
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Вашингтон снял ограничения на наступательные операции в киберсфере
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Бари Алибасова не стал исключать, что продюсера отравили
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41В Гонконге тысячи людей протестуют против поправок к закону об экстрадиции
04:39Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
04:37Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
Лента новостейМолния