Голунов вышел на свободу

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Журналист Иван Голунов покинул здание главного следственного управления МВД по Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости.

На вопрос журналиста, пойдет ли он на несанкционированную акцию в его поддержку, которая намечена на завтрашний день, Голунов ответил отрицательно.

"Нет, на митинг я не пойду, мне надо прийти в себя", - сказал журналист.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев попросил Владимира Путина отстранить от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Кроме того, от работы отстранили полицейских, участвовавших в задержании журналиста.

Дело Голунова

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.