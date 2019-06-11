Голунов вышел на свободу

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Журналист Иван Голунов покинул здание главного следственного управления МВД по Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости.
На вопрос журналиста, пойдет ли он на несанкционированную акцию в его поддержку, которая намечена на завтрашний день, Голунов ответил отрицательно.
"Нет, на митинг я не пойду, мне надо прийти в себя", - сказал журналист.
Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев попросил Владимира Путина отстранить от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Кроме того, от работы отстранили полицейских, участвовавших в задержании журналиста.
Дело Голунова
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.
Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Вчера, 20:29Собянин прокомментировал дело Голунова