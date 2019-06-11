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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан на ПМЭФ заключил 31 соглашение на 75 миллиардов рублей

Вчера, 20:46
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© Фото : предоставлено Агентством инвестиционного развития ТатарстанаРуководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина
© Фото : предоставлено Агентством инвестиционного развития Татарстана
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина. Архивное фото
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Татарстан в ходе Петербургского международного экономического форума подписал 31 соглашение по самым разным направлениям на сумму более 75 миллиардов рублей, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.
"Мы подписали 31 соглашение на этой площадке от Республики Татарстан на разных уровнях на сумму более 75 миллиардов рублей. Понятно, что большую часть этого занимает соглашение с Haier по строительству "умного завода", - сказала Минуллина на брифинге. Она, что в конечном итоге китайская корпорация планирует создать "умный" индустриальный парк из 12 заводов по производству бытовой техники и электроники.
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В числе других проектов, соглашения по которым были подписаны в рамках ПМЭФ, Минуллина назвала строительство логистического центра компании Ozon с инвестициями в 1 миллиард рублей в Зеленодольске, строительство двух центров Х5 Retail Group в Зеленодольске и Елабуге на 2,3 миллиарда и 1 миллиард рублей, контракт с японской IIDA Sangyo стоимостью 1,4 миллиарда рублей по созданию жилого комплекса из деревянных домов, построенных по японской технологии.
Много переговоров, по словам Минуллиной, касалось открытия тех или иных производств на татарстанских промплощадках, ТОСЭР, ОЭЗ. Она подчеркнула, что такой развитой инфраструктуры для инвестиций – 85 различных площадок – нет ни в одном другом регионе РФ. На полях форума состоялся ряд переговоров по укреплению и выстраиванию сотрудничества с российскими и зарубежными партнёрами, мировыми лидерами в сфере высоких технологий, строительства, недвижимости, автомобилестроения, промышленности, автоматизации, в том числе с руководством корпорации Google, Hyundai, Siemens, Schneider Electric, Yokogawa Electric, RockWool.
"На сегодняшний день Петербургский международный экономический форум – это самое полезное с точки зрения инвесторов мероприятие, которое проходит в России. Концентрация российских и международных инвесторов на этой площадке действительно самая высокая", – подчеркнула Минуллина.
ПМЭФ прошёл 6-8 июня. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнёром ПМЭФ.
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