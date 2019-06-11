Трамп назвал своего соперника в президентской гонке "умственно слабым"

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал кандидата в президенты США демократа Джо Байдена "умственно слабым".

Байден, который в 2009-2017 годах занимал пост вице-президента США, в настоящее время лидирует по опросам среди многочисленных кандидатов на пост главы государства, представляющих Демократическую партию. Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года, Трамп намерен баллотироваться на второй четырехлетний срок.

"Я бы лучше шел на выборы против Байдена, чем против кого-либо другого. Я думаю, что он самый умственно слабый, я думаю, что Джо слаб умственно. У других гораздо больше энергии", - заявил Трамп журналистам.

"Я называю его однопроцентный Джо, потому что до прихода (Барака) Обамы (на пост президента США – ред.) он не очень хорошо справлялся", - добавил он.

Трамп добавил, что Байден "уже не тот", каким был раньше, намекая на его возраст (в прошлом году политику исполнилось 76 лет, Трамп на четыре года его младше).