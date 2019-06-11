Трамп назвал своего соперника в президентской гонке "умственно слабым"

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал кандидата в президенты США демократа Джо Байдена "умственно слабым".
Байден, который в 2009-2017 годах занимал пост вице-президента США, в настоящее время лидирует по опросам среди многочисленных кандидатов на пост главы государства, представляющих Демократическую партию. Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года, Трамп намерен баллотироваться на второй четырехлетний срок.
"Я бы лучше шел на выборы против Байдена, чем против кого-либо другого. Я думаю, что он самый умственно слабый, я думаю, что Джо слаб умственно. У других гораздо больше энергии", - заявил Трамп журналистам.
"Я называю его однопроцентный Джо, потому что до прихода (Барака) Обамы (на пост президента США – ред.) он не очень хорошо справлялся", - добавил он.
Трамп добавил, что Байден "уже не тот", каким был раньше, намекая на его возраст (в прошлом году политику исполнилось 76 лет, Трамп на четыре года его младше).
Байден баллотировался в президенты в 1988 и 2008 годах, но оба раза проигрывал соперникам от своей партии на этапе предварительных выборов (праймериз).
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