Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T20:43Z
https://ria.ru/20190611/1555499796.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940261_0:0:2455:1382_1036x0_80_0_0_7297456e1c1705f6b2617ccb226b310d.jpg
РИА Новости

Трамп назвал своего соперника в президентской гонке "умственно слабым"

Вчера, 20:43
1601
© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал кандидата в президенты США демократа Джо Байдена "умственно слабым".
Байден, который в 2009-2017 годах занимал пост вице-президента США, в настоящее время лидирует по опросам среди многочисленных кандидатов на пост главы государства, представляющих Демократическую партию. Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года, Трамп намерен баллотироваться на второй четырехлетний срок.
"Я бы лучше шел на выборы против Байдена, чем против кого-либо другого. Я думаю, что он самый умственно слабый, я думаю, что Джо слаб умственно. У других гораздо больше энергии", - заявил Трамп журналистам.
"Я называю его однопроцентный Джо, потому что до прихода (Барака) Обамы (на пост президента США – ред.) он не очень хорошо справлялся", - добавил он.
Трамп добавил, что Байден "уже не тот", каким был раньше, намекая на его возраст (в прошлом году политику исполнилось 76 лет, Трамп на четыре года его младше).
Байден баллотировался в президенты в 1988 и 2008 годах, но оба раза проигрывал соперникам от своей партии на этапе предварительных выборов (праймериз).
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп
Вчера, 19:18
Юнкер рассказал о своем отношении к Трампу
7310002
Обсудить 1
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп
Юнкер рассказал о своем отношении к Трампу
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой
Москалькова прокомментировала решение Зеленского о заменах в Минской группе
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
США недовольны отсутствием "достаточного давления" России на Асада
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Собянин прокомментировал дело Голунова
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
В США прокомментировали введение новых санкций по Сирии
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа 2
На сайте президента Украины собирают подписи за запрет "Квартала 95"
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с Российской коллегой Татьяной Москальковой
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, считают в Раде
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. 24 мая 2018
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Омбудсмены России и Украины подпишут меморандум о сотрудничестве
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Украина находится в глубоком экономическом кризисе, заявил Медведчук
Президент РФ Владимир Путин
Российский посол рассказал о планах Путина в рамках визита в Италию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
Лента новостейМолния