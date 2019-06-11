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РИА Новости

Собянин прокомментировал дело Голунова

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил оперативность работы МВД в связи прекращением уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова и отметил, что дальнейшее расследование должно происходить также беспристрастно.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
"Надо отдать должное ГУВД и МВД: в очень сжатые сроки и беспристрастно проведено расследование по делу Ивана Голунова. Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено - так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет", - написал Собянин в Twitter.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
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По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМВД РФСергей СобянинВладимир КолокольцевРоссияПроисшествия
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