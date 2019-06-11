Собянин прокомментировал дело Голунова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил оперативность работы МВД в связи прекращением уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова и отметил, что дальнейшее расследование должно происходить также беспристрастно.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

"Надо отдать должное ГУВД и МВД: в очень сжатые сроки и беспристрастно проведено расследование по делу Ивана Голунова. Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено - так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет", - написал Собянин в Twitter.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.