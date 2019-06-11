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РИА Новости

В Group‐IB рассказали подробности накрутки голосов на шоу "Голос. Дети"

Вчера, 20:22
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© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на YoutubeФинал шестого сезона шоу "Голос.Дети"
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Эксперт компании Group‐IB Сергей Никитин рассказал телеканалу "360" подробности расследования накрутки голосов на шоу "Голос. Дети".
"Если отфильтровать явные технические аномалии, то все равно получается аномально большое количество голосов, которое не попадает под результаты прошлых голосований и под нормальное распределение", – отметил он.
Никитин отметил, что в случае SMS-голосования приходили целые группы сообщений, а в случае телефонных звонков – серию вызовов с номеров, следующих один за другим. По его словам, защититься от подобных нарушений можно при помощи анализа этих способов накрутки и их дальнейшего отсеивания.
"Производители систем голосований все это отслеживают, все это внедряют. И этим следует заниматься… Часть подобных аномалий выявлять автоматизированно вполне возможно", – сказал эксперт.
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
8 июня, 03:27
Эрнст рассказал о судьбе шоу "Голос. Дети"
Музыкальный конкурс "Голос. Дети" оказалось в центре скандала сразу после завершения шестого сезона, в финале которого победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. После оглашения результатов пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях.
Первый канал решил организовать проверку и обратился за помощью к международной компании Group-IB. После объявления предварительных результатов расследования вещатель аннулировал результаты финала и сообщил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.
В эфире спецвыпуска, который прошел 24 мая, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что победителями конкурса стали все финалисты, включая и дочь Алсу. Каждый ребенок получил по миллиону рублей. Микелла свой приз отдала на благотворительность.
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4 июня, 17:13
"Микелла не была лучшей": Валерия прокомментировала скандал на "Голосе"
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Вокальный конкурс "Голос. Дети"Первый канал (телеканал)Константин ЭрнстМоскваGroup-IB
Популярные комментарии
сажать родителей по ст 159 УК РФ, без церемоний.
11 июня, 21:23
Totenkopf_d
3300010
Никто не пишет какие последствия влечет за собой установленный факт мошенничества, какая например статья за такой вид мошенничества или какой величины штраф грозит этим мошенникам . . . Но вместо этого уже 150 раз написали крупными буквами "Микела отдала свой миллион на благотворительность!" К чему бы это? Может, чтобы мы себя почувствовали злобными гонителями детей, а благородное невинное семейство Абрамовых жалует с барского плеча миллион на благотворительность?
11 июня, 22:48
Валентина Чурикова (Ворожцова)
1900000
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