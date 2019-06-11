В Group‐IB рассказали подробности накрутки голосов на шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Эксперт компании Group‐IB Сергей Никитин Эксперт компании Group‐IB Сергей Никитин рассказал телеканалу "360" подробности расследования накрутки голосов на шоу "Голос. Дети".

"Если отфильтровать явные технические аномалии, то все равно получается аномально большое количество голосов, которое не попадает под результаты прошлых голосований и под нормальное распределение", – отметил он.

Никитин отметил, что в случае SMS-голосования приходили целые группы сообщений, а в случае телефонных звонков – серию вызовов с номеров, следующих один за другим. По его словам, защититься от подобных нарушений можно при помощи анализа этих способов накрутки и их дальнейшего отсеивания.

"Производители систем голосований все это отслеживают, все это внедряют. И этим следует заниматься… Часть подобных аномалий выявлять автоматизированно вполне возможно", – сказал эксперт.

Музыкальный конкурс "Голос. Дети" оказалось в центре скандала сразу после завершения шестого сезона, в финале которого победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. После оглашения результатов пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях.

Первый канал решил организовать проверку и обратился за помощью к международной компании Group-IB. После объявления предварительных результатов расследования вещатель аннулировал результаты финала и сообщил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.